Redding verslaat Rea op Circuito de Navarra

De overwinning van Scott Redding was alweer de vierde voor de Engelsman dit seizoen. De Ducati-coureur – die volgend jaar voor BMW zal rijden – was als tweede achter kampioenschapsleider Jonathan Rea gestart, Hij pakte direct na de start even de leiding in de wedstrijd, maar halverwege de openingsronde werd hij alweer voorbijgestoken door de Kawasaki van Rea.

De zesvoudig wereldkampioen in de World Superbikes was echter niet in staat een gat te slaan en Redding kon aan het einde van de vijfde ronde bij het uitkomen van de laatste bocht met zijn tractie voorbij aan zijn landgenoot. Rea kon niet naderbij komen en ging zelfs twee keer wijd in een vergeefse poging om Redding bij te houden. Uiteindelijk kwam hij met 2,5 seconden achterstand over de streep.

Toprak Razgatlioglu werd knap derde. De Turk, achter Rea de nummer twee in het klassement, was vanaf de achtste plaats gestart, maar klom direct na het doven van de lichten op naar de vierde plaats. Het duurde echter tot de zevende ronde voordat hij Yamaha-teamgenoot Andrea Locatelli passeerde voor de laatste podiumplaats. Alex Lowes werd op de tweede Kawasaki vijfde voor de BMW's van Tom Sykes en Michael van der Mark die zevende werd.

Zondag wordt in Navarra het WSBK-kampioenschap voortgezet . Om 11.00 uur is de Superpole-race en om 14.00 uur Race 2.

Uitslag WSBK Race 1 - Navarra