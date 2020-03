Ducati: Uitgestelde MotoGP-start voordelig voor Marquez

De start van het MotoGP-seizoen is als gevolg van de corona-pandemie flink uitgesteld, de eerste vier races van het seizoen zijn geannuleerd of naar een ander moment dit seizoen verplaatst zijn. Op dit moment lijkt het erop dat het seizoen in mei op het circuit van Jerez gaat beginnen, maar nu de situatie in Europa de afgelopen weken flink geëscaleerd is lijkt het waarschijnlijk dat er meer uitstel komt.

Het betekent dat Marquez meer tijd heeft om van zijn schouderblessure te herstellen, de Spanjaard gaf toe dat hij tijdens de meest recente test nog veel last had van zijn schouder. Honda heeft bovendien tijd om de problemen met de 2020-machine op te lossen. “Ik denk dat Marc Marquez voordeel gaat hebben omdat hij op fysiek vlak nog aan het herstellen was”, zei Dall’Igna in een interview met Sky Italia. “Met deze extra maanden zal hij beter voorbereid zijn."

Niet alleen rijders op zoek naar topvorm zijn in het voordeel, ook teams kunnen baat hebben bij deze pauze, aldus Dall'lgna. "Dankzij deze tijd heeft een aantal fabrikanten wat ademruimte. Dan gaat het om teams die problemen met performance en betrouwbaarheid hebben, ze hebben nu tijd om in te grijpen. Ik kijk natuurlijk naar Honda, maar ook naar Aprilia en hun verbeterde motor. Ze hadden nog wat problemen met de betrouwbaarheid en krijgen nu kans daaraan te werken.”

Het annuleren van de race in Qatar was een tegenvaller voor Ducati aangezien het merk daar de voorbije twee edities gewonnen had met Andrea Dovizioso. Ondanks een minder goed voorseizoen denkt Dall’Igna dat zijn rijders Dovizioso en Danilo Petrucci goede zaken hadden kunnen doen in Qatar. “Ik had vertrouwen na de laatste test”, vervolgde hij. “Dovizioso deed een goede racesimulatie met gebruikte banden, dat ging goed. Tegen het einde waren ze iets minder, maar ik denk dat Andrea net als de afgelopen twee jaar goed had kunnen presteren. Ook Danilo zag er weer beter uit. Ik had graag gezien dat de Qatar-race doorgegaan was, we hadden het goed kunnen doen.”