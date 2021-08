Van der Mark krijgt Redding in 2022 als WSBK-teamgenoot bij BMW

Redding is sinds 2008 in diverse klassen van de motorsport actief. Na twee jaar in de 125cc-klasse promoveerde hij in 2010 naar de Moto2, om vervolgens vanaf 2014 op het hoogste niveau uit te komen in de MotoGP. In 2019 maakte de coureur uit Gloucester de overstap naar het Britse Superbike-kampioenschap, waar hij meteen de titel pakte. Een jaar later maakte hij de opstap naar het WK Superbike, waar hij momenteel bezig is aan zijn tweede seizoen op een Ducati.

Redding pakte vorige week in Tsjechië zijn derde zege van het seizoen en staat momenteel derde in het kampioenschap, maar de Brit heeft besloten om volgend jaar van team te wisselen. Donderdag is hij gepresenteerd door BMW, waar hij volgend jaar een team gaat vormen met Michael van der Mark. Het Duitse merk zegt voor 2022 ook nog in gesprek te zijn met Tom Sykes, de huidige teamgenoot van Van der Mark. Mogelijk breidt het fabrieksteam van BMW daarmee uit naar drie motoren in het WK Superbike volgend jaar, maar Sykes kan ook ondergebracht worden bij een van de satelietteams van het Duitse merk.

'De perfecte aanwinst'

“We zijn erg blij dat we Scott welkom mogen heten in onze WorldSBK-familie”, aldus Marc Bongers, directeur van BMW Motorrad Motorsport. “De afgelopen jaren heeft hij zich bewezen als een van de snelste rijders van het veld na een geweldige overgang van de MotoGP, via het Brits Superbike naar de WorldSBK. We zijn dan ook overtuigd van zijn vechtlust en wil om te winnen, waarmee hij de perfecte aanwinst is voor het BMW Motorrad WorldSBK Team en ons hele WorldSBK-project.”

Ook teambaas Shaun Muir is verheugd met de komst van Redding: ”We volgen zijn carrière nu al een tijdje en zijn blij dat hij onderdeel wordt van ons team. Zijn resultaten spreken voor zich en het is geweldig dat hij zijn vaardigheden en ervaring naar BMW brengt. Met het tekenen van Scott laat BMW Motorrad Motorsport nog maar eens zien hoe belangrijk het WorldSBK-project en het doel om zich te nestelen aan de top is voor het team.”

Voordat Redding de overstap zal maken naar BMW staan hem nog zeven WSBK-weekenden op een Ducati te wachten. Komend weekend gaat het seizoen verder in Spanje op het Circuito de Navarra.

