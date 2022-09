P12 Van der Mark bij rentree, Bautista profiteert van vallende concurrenten

Jonathan Rea en Toprak Razgatlioglu deden eerder op zaterdag van zich spreken, door in de Superpole met 1.36.124 exact dezelfde tijd te klokken. Omdat de op één na beste ronde van beide coureurs in het voordeel van Rea was, mocht hij vanaf pole-position starten en moest Razgatlioglu genoegen nemen met P2. Scott Redding completeerde de eerste startrij, Alvaro Bautista ging als vierde van start. Michael van der Mark, die in Frankrijk terugkeert na maanden blessureleed, kwam in de Superpole in zijn laatste ronde ten val en startte als vijftiende.

Rea kon zijn pole-position niet verzilveren bij de start. Na het doven van de rode lichten pakte Razgatlioglu de leiding en sloot Redding aan op P2, Rea viel terug naar P3. Lang kon Razgatlioglu niet genieten van zijn koppositie: hij ging wijd in de openingsronde en zag Redding de leiding overnemen. In de tweede ronde verloor Redding in één bocht twee posities, zowel Razgatlioglu als Rea ging de voormalig MotoGP-rijder voorbij. Rea lag kortstondig aan kop, maar even later zag hij Razgatlioglu passeren.

In de laatste bocht van de tweede ronde ging het helemaal mis voor Rea: de Kawasaki-coureur kwam ten val. Rea kon zijn weg wel vervolgen, maar moest achteraan aansluiten en zijn motor was bovendien beschadigd. Het gaf Razgatlioglu wat lucht, maar enkele bochten later ging ook hij onderuit. Ook de regerend wereldkampioen kon verder, maar verloor eveneens veel tijd.

Door de valpartijen van Rea en Razgatlioglu kwam de leiding terug bij Redding, gevolgd door Bautista. Laatstgenoemde had aan enkele ronden voldoende om Redding van de eerste plek te verdringen, waarna hij naar de winst reed en optimaal profiteerde van de matige dag van zijn twee titelrivalen. Razgatlioglu hield de schade nog enigszins beperkt, door een inhaalrace te besluiten op P11. De regerend wereldkampioen bleef Van der Mark een kleine halve seconde voor. Rea had minder succes na zijn val, hij finishte op een ronde achterstand als laatste. Op vier seconden van Bautista eindigde Redding als tweede, Axel Bassani pakte de laatste podiumplek.

WSBK 2022: De uitslag van de eerste race op Magny-Cours