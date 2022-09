Rea en Toprak rijden dezelfde tijd, Van der Mark vijftiende

Toprak Razgatlioglu had in de Superpole op Magny-Cours met nog een halve minuut op de klok de voorlopige pole-position in handen, maar Jonathan Rea nam de koppositie vervolgens over met een 1.36.124. Even later kwam Razgatlioglu over de streep, maar die ronde leverde hem niet meer op dan P3 - inmiddels ook nog achter Scott Redding.

Razgatlioglu was echter op tijd om nog een ronde te doen, al zat hij daarbij vlak achter een andere coureur. Toch wist de regerend wereldkampioen er een verbetering uit te persen: met een 1.36.124 klokte hij exact dezelfde tijd als polesitter Rea, die zich niet meer had verbeterd in zijn laatste run. Omdat de op één na beste rondetijd van beide rijders in het voordeel van Rea is, mag hij vanaf pole-position vertrekken en moet Razgatlioglu genoegen nemen met P2. Redding completeert de eerste startrij, klassementsleider Alvaro Bautista was op 0,292 seconde achterstand van Rea en Razgatlioglu goed voor P4.

Michael van der Mark maakt dit weekend op Magny-Cours zijn rentree na lang blessureleed. De Nederlander kwam in de Superpole ten val in zijn laatste ronde en verbeterde zich daarin dus niet. Van der Mark was uiteindelijk goed voor de vijftiende tijd, op 1,287 seconde van Rea en Razgatlioglu.

De eerste race van het WSBK-weekend op Magny-Cours begint zaterdag om 14.00 uur.

WSBK 2022: De startopstelling voor de eerste race op Magny-Cours