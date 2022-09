Razgatlioglu klopt Bautista in Superpole-race Magny-Cours

Toprak Razgatlioglu had vanaf P2 een slechte start en verloor meerdere posities, terwijl de als vierde gestarte Alvaro Bautista juist goed weg kwam en achter polesitter Jonathan Rea aansloot als nummer twee. Even later in de openingsronde nam Bautista in de Adelaide Hairpin zelfs de koppositie over van Rea.

Ondertussen werkte Razgatlioglu zich terug naar voren en vond de aansluiting bij Rea, die hij aan het einde van de vierde ronde inrekende in de chicane. Daarmee was de honger van de Turkse coureur nog niet gestild. Hij ging op jacht naar leider Bautista, die hij in de zesde ronde eveneens passeerde. In de daaropvolgende ronden maakten beide rijders er een mooi duel van, met zelfs contact in de negende ronde.

Daarbij raakte Bautista de achterkant van de Yamaha van Razgatlioglu, met enige schade aan zijn Ducati tot gevolg. Mede daardoor kon Razgatlioglu uiteindelijk relatief onbedreigd naar de winst rijden. Bautista eindigde op 1,8 seconde nog wel als tweede. De Spanjaard was zijn tweede plek even kwijtgeraakt aan Rea, maar pakte deze in de laatste ronde terug. Michael van der Mark finishte als dertiende, na als vijftiende te zijn gestart. De Nederlander maakt in Frankrijk zijn rentree na maanden blessureleed.

Race 2 van het WSBK-weekend op Magny-Cours begint later op zondag om 14.00 uur.

WSBK 2022: De uitslag van de Superpole-race op Magny-Cours