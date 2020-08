Hitte breekt Van der Mark op bij seizoenshervatting in Jerez

Nadat de collega’s uit de MotoGP-paddock de voorbije weken al in actie waren gekomen op het Circuito de Jerez, was het afgelopen weekend de beurt aan de coureurs in het WK Superbike. Zij pakten in Andalusië de draad weer op, nadat de eerste WK-ronde eind februari al verreden was op Phillip Island. Michael van der Mark keerde terug in de paddock in de wetenschap dat hij aan het einde van dit seizoen vertrekt bij Yamaha en aan een nieuw avontuur begint bij BMW.

Zaterdagmiddag viel Van der Mark in de eerste race van het weekend uit met technische problemen, maar hij herstelde zich zondag aardig. “Nadat ik op Phillip Island niet op het podium stond en zaterdag ook niet, was het goed om in de Superpole Race weer in de top-drie te staan”, begon Van der Mark zijn verhaal over het weekend. Het zou niet eenvoudig worden om dat tijdens de tweede hoofdrace nog eens te doen. Met temperaturen van bijna 40 graden en een asfalttemperatuur van tegen de 60 graden had Van der Mark het lastig. “Ik was niet heel blij met de motor en we hebben geprobeerd om dat voor de tweede race te herstellen, maar de omstandigheden waren een stuk warmer. Ik had moeite met de voorkant. Ook hielp het niet dat ik in een groepje zat. De bandentemperatuur schoot door het dak.”

Voor Van der Mark is het zaak om volgend weekend beter voor de dag te komen. Dan komt het WK Superbike in actie op het circuit van Portimao in de Algarve. “We hebben aardig wat punten gescoord, maar we moeten ons focussen op een beter resultaat op Portimao. Ik geniet van dat circuit en ik denk dat we daar vooraan mee kunnen doen.”

Ducati-kopman Scott Redding was de grote ster van het tweede WSBK-weekend. Hij won beide races en is nog altijd klassementsleider.