Ook tweede race op Jerez prooi voor Redding, Van der Mark zevende

Zaterdag pakte Redding zijn eerste WSBK-zege tijdens de eerste hoofdrace, en met een podiumplek in de Superpole-race op zondagochtend breidde hij zijn voorsprong in het kampioenschap uit tot negen punten. Jonathan Rea won die race en startte daardoor van pole-position tijdens de tweede hoofdrace. De Kawasaki-rijder kwam het beste weg en greep de leiding, voor Redding en de Ten Kate Yamaha van Loris Baz. Aan het begin van de tweede ronde vond er al een wisseling plaats aan kop, want Redding ging op zijn Ducati voorbij aan Rea. Tegelijkertijd klom Razgatlioglu op naar de derde positie, nadat hij voor de race al onderuit was gegaan.

Redding liep aan het front meteen weg bij Rea en lag na vijf ronden anderhalve seconde voor. De regerend kampioen had het lastig en moest ook de tweede Ducati van Chaz Davies voorbij laten. Davies wist in de derde ronde Razgatlioglu al te passeren. Diezelfde Razgatlioglu zette in de zesde ronde de aanval in op Rea, maar die mislukte. Twee ronden later was de aanval wél succesvol, waarna de Turk van Yamaha zich snel in veilige haven reed op de derde positie.

Vooraan verkleinde Davies het gat met Redding halverwege de race tot 1,7 seconden, maar daarna liep de Britse koploper weer wat weg. Uiteindelijk kwam Redding met meer dan twee seconden voorsprong over de finish, gevolgd door teamgenoot Davies. Razgatlioglu completeerde het podium met P3, terwijl Rea later in de race terugviel tot achter Michael Ruben Rinaldi en nipt de tweede Kawasaki van Alex Lowes voorbleef. Michael van der Mark kwam niet verder dan de zevende plek, nadat hij vanaf P3 was gestart, met daarachter Alvaro Bautista, Marco Melandri en Garrett Gerloff op de tiende positie.

Volgende week gaat het World Superbike-seizoen verder met races op het Portugese Portimao.

Uitslag World Superbike Jerez race 2: