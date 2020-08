Podium voor Van der Mark in Superpole-race WSBK op Jerez, Rea wint

Rea lag zaterdag lang aan de leiding tijdens de eerste hoofdrace, maar laat in de race werd hij afgebluft door Redding. De Kawasaki-rijder moest daardoor genoegen nemen met P2. De start van de zondagse Superpole-race was een herhaling van de start van race 1: Rea pakte de leiding af van Redding, terwijl Toprak Razgatlioglu zijn Yamaha van de vijfde startpositie naar P3 en voorbij teamgenoot Michael van der Mark bracht. De Turk zou in bocht 2 een succesvolle aanval inzetten op Redding, terwijl Rea aan het front meteen een gaatje probeerde te slaan.

Dat lukte hem ook: bij het ingaan van de vijfde ronde had hij een voorsprong van zo’n negen tienden van een seconde, terwijl Razgatlioglu een ronde later al 1,2 seconden achterstand had. In de resterende ronden maakte hij geen fouten, waardoor Rea relatief eenvoudig zijn 90ste zege in de World Superbikes kon pakken. Ook verzekerde hij zich van pole-position voor de tweede hoofdrace, die later vanmiddag verreden wordt. In de slotfase kwam Razgatlioglu onder druk te staan van Redding, waarbij de Ducati-rijder in de zevende ronde de aanval inzette op de Yamaha-rijder. Op dat moment kreeg Razgatlioglu te maken met een technisch probleem, die zijn motor nog wel terug kon rijden naar de pits.

Niet alleen Redding profiteerde van dat technische probleem, ook Razgatlioglu’s teamgenoot Van der Mark schoof hierdoor op. De Nederlander viel zaterdag nog uit met technisch malheur, maar nam in de Superpole-race enigszins revanche door derde te worden – zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Loris Baz maakte geen aanspraak op de podiumplaatsen maar werd namens Ten Kate Yamaha wel vierde, gevolgd door Chaz Davies en Tom Sykes. Alex Lowes klom van P14 naar de zevende positie, voor nieuwkomer Garret Gerloff en Leon Haslam.

De top-negen van de Superpole-race bezet de eerste negen posities op de grid voor de tweede hoofdrace van het weekend, die om 14.00 uur begint. Razgatlioglu begint vanaf de tiende positie als de rijder die zich op zaterdag als beste kwalificeerde, maar niet in de top-negen eindigde in de Superpole-race.

Uitslag Superpole-race WSBK Jerez