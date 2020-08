Rea overtuigend naar pole op Portimao, Van der Mark vijfde

Voor het tweede WSBK-weekend na de corona-onderbreking trokken de teams naar de Algarve, waar het circuit van Portimao de gastheer is voor de derde ronde van het wereldkampioenschap. Bij het ingaan van de kwalificatie stonden de Yamaha-rijders er goed voor. Toprak Razgatlioglu en Loris Baz waren vrijdag de rapste rijders tijdens de trainingen, terwijl ook Michael van der Mark er goed bij stond.

WK-leider Scott Redding kende een iets moeilijker weekend. Al in een van zijn eerste ronden van de Superpole ging de Engelsman onderuit bij het insturen van bocht 5. De Panigale raakte daarbij enigszins beschadigd en de Aruba-monteurs moesten aan de bak om Redding weer op de baan te krijgen. Met nog dertien minuten te gaan kwam hij alweer buiten en kon hij aan zijn runs op de zachte band beginnen. Hij verbeterde zich nog wel, maar een ultieme poging in de laatste ronde leverde geen progressie op. Hij kwalificeerde zich als achtste voor de race.

Vooraan ging regerend wereldkampioen Jonathan Rea als een komeet over het bochtige circuit. De Kawasaki-man noteerde een 1.40.676 en was daarmee flink sneller dan de concurrentie. Het was alweer voor de vierde keer dat de Noord-Ier pole-position trainde op Portimao. Razgatlioglu moest genoegen nemen met de tweede plaats, hij was echter bijna drie tienden langzamer dan Rea. De derde plaats was voor Alex Lowes. Tom Sykes pakte de vierde plaats op zijn BMW, hij was meer dan een halve seconde langzamer dan Rea.

Michael van der Mark start zaterdagmiddag als vijfde in de eerste van drie races op Portimao. Hij eindigde net voor Ten Kate-rijder Loris Baz, Michael Ruben Rinaldi en Redding. Eugene Laverty pakte de negende plaats, Leon Haslam was de snelste van de Honda-rijders. Voormalig MotoGP-rijder Alvaro Bautista kwam na een valpartij vroeg in de sessie niet verder dan de twaalfde tijd.

De eerste WSBK-race begint zaterdagmiddag om 15.00 uur NL-tijd.

Uitslag WK Superbikes Portimao - Superpole