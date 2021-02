Kawasaki WSBK-rijder Lowes geblesseerd na trainingscrash

Aan de vooravond van de wintertest in Jerez bevestigde Kawasaki dat Lowes tijdens een training gewond is geraakt. Hij kan daardoor de komende drie weken niet in actie komen voor de kampioensformatie. In een verklaring laat het team weten: “Alex is tijdens een flattracktraining, wat onderdeel uitmaakt van zijn persoonlijke trainingsprogramma, gecrasht. Zijn schouder is daarbij beschadigd en de artsen hebben hem geadviseerd om twee tot drie weken rust te nemen. We zullen hem daardoor niet belasten. Hij keert binnenkort terug op de motor, dit is echter een klein struikelblok in onze jacht op succes.”

Het is voor Kawasaki de volgende tegenslag in aanloop naar het nieuwe seizoen. Eind vorige maand moest een test in Jerez ook al afgeblazen worden omdat er door het slechte weer niet gereden kon worden. Daardoor hebben de rijders van het merk nog maar beperkt kunnen rijden met de nieuwe ZX100RR. Regerend WSBK-kampioen Jonathan Rea komt deze week wel in actie tijdens de test in Jerez.

Ook Ducati werd in januari getroffen door slecht weer en week uit naar Misano. Daar hebben de fabrieksrijders en voormalig MotoGP-coureur Tito Rabat hun eerste meters gemaakt op de Panigale V4 R. Scott Redding reed die dag 72 ronden terwijl Michael Ruben Rinaldi in november al even met de nieuwe machine in actie kwam tijdens de post-season test in Portugal.

BMW-coureur Michael van der Mark verschijnt binnen enkele weken ook op de baan. BMW heeft de eerste test voor begin volgende maand op de planning staan. Deze zal plaatsvinden in Portugal.

De start van het WSBK-seizoen staat gepland voor het laatste weekend van april op het TT Circuit van Assen. Het is vanwege de situatie met het coronavirus echter nog zeer de vraag of dit door kan gaan.