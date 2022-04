Razgatlioglu met nieuw ronderecord op pole voor eerste WSBK-race Assen

De Turkse superster was zaterdagochtend op een zonovergoten TT Circuit al de snelste in de derde training, maar wist zijn vorm ook om te zetten in pole-position toen de Superpole op het Drentse circuit van start ging. Razgatlioglu kwam in zijn eerste ronde tot 1.33.846 en die tijd werd vrij snel verbeterd door oud-wereldkampioen Jonathan Rea. Met de tweede kwalificatieband wist Razgatlioglu zich echter nog eens te verbeteren. Hij was in de eerste sector alleen al drie tienden sneller dan zijn eerdere ronde en bouwde die voorsprong gedurende de ronde alleen maar verder uit. Het leverde hem een 1.32.934 op en pole-position voor de eerste wedstrijd van zaterdagmiddag.

Alex Lowes was zijn teamgenoot Rea te snel af. Lowes klokte 1.33.412 en was twee tienden rapper dan de Kawasaki-kopman. Andrea Locatelli kwam tot de vierde plek terwijl Alvaro Bautista even van de tweede rij dreigde te tuimelen. Hij wist dat te voorkomen en schoof in de absolute slotfase op naar de vijfde plek. Garrett Gerloff maakte de tweede rij compleet voor Loris Baz op de eerste BMW. Voormalig MotoGP-coureur Iker Lecuona kende een rommelige sessie waarbij hij tot overmaat van ramp ook nog zijn teamgenoot Xavi Vierge hinderde. Lecuona kwam uiteindelijk tot de achtste plaats voor Axel Bassani en Lucas Mahias.

Het scheelde niet veel of Philipp Oettl had zich ook in de top-tien geplaatst, maar de Duitser liet die kans liggen toen hij in de Geert Timmer Bocht iets te veel van zijn Ducati vroeg. De coureur bleef overeind, maar zijn kans op een snelle ronde was verkeken. Michael Ruben Rinaldi kon een crash niet voorkomen. Hij reed vlak achter teamgenoot Bautista toen hij voor de Ramshoek een moment van onbalans had. De achterkant sloeg even weg en Rinaldi koos eieren voor zijn geld. Hij schoof rechtdoor de grindbak in en moest van de machine springen om erger te voorkomen. Rinaldi bleef ongedeerd, maar de Panigale van de Italiaan raakte zwaar beschadigd.

De frustraties over BMW nemen steeds verder toe bij Scott Redding. De uitgesproken Engelsman heeft vooral problemen met het afremmen van de machine en dat bleek ook zaterdag weer een probleem. Hij schoot zelfs in de Strubben rechtdoor. Hij kwam daarna niet meer tot een snelle tijd en was uiteindelijk maar twee tienden sneller dan zijn teamgenoot Michael van der Mark.

Er was Michael van der Mark veel aan gelegen om dit weekend weer in actie te komen, maar veel meer dan een verlengde wintertest is het niet voor de BMW-coureur. Desondanks verbeterde hij zich in de kwalificatie. Met 1.35.206 kwam hij tot de vijftiende plek.

De eerste WSBK-race van het weekend begint zaterdagmiddag om 14.00 uur. In het WK Supersport 300 zorgde Victor Steeman voor een verrassing door zijn eerste pole-position van het seizoen te pakken. In het WK Supersport werd Glenn van Straalen vijfde.

Uitslag: Superpole - WK Superbikes Assen