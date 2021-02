WK Superbikes stelt bezoek aan Assen uit tot eind juli

Toen de Nederlandse overheid eerder dit jaar een nieuwe lange lockdown afkondigde, werd er al gevreesd voor het doorgaan van de WSBK-races in Assen. De provincie Drenthe maakte daarnaast bekend dat het geen evenementen toe zou staan in de periode dat de lockdown geldig was. De paddock zou in een ‘bubbel’ naar Assen kunnen komen, maar ook daar is nu definitief een streep door gezet.

In een verklaring liet de FIM weten: “Dankzij de COVID-19 pandemie en de maatregelen hebben de FIM, de Nederlandse overheid, het TT Circuit en de organisatie van het WSBK-kampioenschap moeten besluiten om de Nederlandse ronde uit te stellen tot het weekend van 23-25 juli. Lokale autoriteiten hebben besloten dat er tot 1 juni geen grote evenementen gehouden mogen worden in Drenthe. Daarom is de ronde in Nederland nu verplaatst naar de zomer. Het is voor de FIM en de organisatie van het WK Superbikes prioriteit om nauw samen te werken met de overheid en het circuit om ervoor te zorgen dat de veiligheid voorop staat. Verdere updates van de kalender worden in een later stadium gecommuniceerd.”

Het betekent dat de opening van het seizoen nu gepland staat voor 7-9 mei op het Circuito Estoril, de plek waar het vorige seizoen afgesloten werd. De Nederlandse ronde van het WK Superbikes wordt nu gehouden aan het begin van de zomerstop en is nu de vijfde afspraak op de kalender.

De WSBK-races in Assen gingen vorig jaar ook al niet door vanwege het coronavirus. Deze afspraak werd ook niet ingehaald. De ogen zijn nu gericht op het al dan niet doorgaan van de TT van Assen, die gepland staat voor het laatste weekend van juni.