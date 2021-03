WK Superbikes stelt openingsmanche opnieuw uit

Aanvankelijk zou het WK Superbikes in april beginnen op het TT Circuit in Assen, maar door de Nederlandse situatie wat betreft corona moest daar al in een vroeg stadium een streep door. De openingswedstrijd zou vervolgens in Estoril plaatsvinden, de locatie waar afgelopen jaar de slotrace van het WSBK-kampioenschap verreden werd. Het is echter niet haalbaar om begin mei met het kampioenschap te starten, oordeelt promotor Dorna. De organisatie verwacht dat het wederom een ‘uitzonderlijk seizoen’ gaat worden.

Estoril gaat dus niet door in het weekend van 7 tot en met 9 mei. In plaats daarvan begint het kampioenschap twee weken later op MotorLand Aragon. Het circuit had die positie ook al op de originele kalender. Verder heeft Dorna nog een Spaanse wedstrijd toegevoegd aan het programma. In het weekend van 20 tot en met 22 augustus debuteert het Circuito de Navarra in WSBK. Dat circuit ligt in het noorden van Spanje en werd in 2010 geopend. Het circuit heeft tot nu toe vooral nationale wedstrijden gehouden, voor het eerst zal er in augustus een wereldkampioenschap neerstrijken.

Het WSBK-kampioenschap bestaat in 2021 uit dertien raceweekenden, waarvan voor twee nog een datum gezocht wordt. Het TT Circuit is in het weekend van 23-25 juli gastheer van de vierde ronde. Eind deze maand vindt de collectieve test van het WK Superbikes plaats op het circuit van Barcelona.