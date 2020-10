WK Superbikes 2021: Rijders, teams en contracten

Nog voor de seizoensfinale in Estoril hadden de fabrieksteams in het WK Superbikes hun rijders voor volgend seizoen vastgelegd. Jonathan Rea blijft Kawasaki trouw in de jacht op weer een wereldtitel, Alex Lowes tekende ook al vroeg dit jaar een nieuw contract. Vanuit Nederlands opzicht vertrekt Michael van der Mark van Yamaha naar BMW, bij de Duitse formatie wordt hij teamgenoot van routinier Tom Sykes.

Yamaha heeft een jeugdige line-up. Toprak Razgatlioglu heeft zich het voorbije seizoen vaak laten zien, World Supersport-kampioen Andrea Locatelli is zijn teamgenoot. Bij het fabrieksteam van Ducati blijft Scott Redding de grote man, maar heeft man afscheid genomen van die andere Brit. Michael Ruben Rinaldi neemt de plek van Chaz Davies bij dat team in, daardoor is er een plek vrijgekomen in het juniorteam van Ducati.

Onderstaand overzicht wordt bijgewerkt als er nieuwe namen aangekondigd worden.

De voorlopige deelnemerslijst voor het WK Superbikes 2021