Gerloff blijft ondanks MotoGP-geruchten bij Yamaha in WSBK

De 25-jarige Gerloff debuteerde vorig seizoen in het WK Superbikes en maakte indruk met drie podiumfinishes in de tweede fase van het seizoen. Hij deed dat bij de GRT-formatie, het juniorteam van Yamaha in WSBK. De Texaan mocht daarnaast een paar keer opdraven in de MotoGP. Hij reed vorig jaar in Valencia een training voor het fabrieksteam van Yamaha toen Valentino Rossi door het coronavirus ontbrak. Vorige maand werkte Gerloff op het TT Circuit van Assen een volledig MotoGP-weekend af als vervanger van de geblesseerde Franco Morbidelli.

Ondanks zijn minimale ervaring op de Grand Prix-machine maakte Gerloff een best aardige indruk, waardoor hij direct gebombardeerd werd tot kandidaat voor het tweede Petronas Yamaha-zitje. Bij die formatie houdt men rekening met het vertrek van Rossi, terwijl Morbidelli mogelijk vertrekt richting het fabrieksteam. Een solide kracht is dus gewild bij Petronas Yamaha SRT, maar duidelijk is dat Gerloff het niet gaat worden. Hij heeft een nieuw eenjarig contract getekend waarmee hij tot het eind van 2022 vastligt bij Yamaha Europa.

“Het is heel fijn dat ik dit contract bij Yamaha heb getekend en weet dat ik volgend jaar ook zal racen”, aldus Gerloff. “Ik heb het afgelopen anderhalf jaar een mooie tijd gehad in Europa, ik ben heel blij met mijn progressie. Ook het GRT Yamaha WorldSBK-team en de Yamaha R1 doen het goed. We hebben dit seizoen al een paar grote stappen gemaakt, we kunnen op regelmatige basis voor het podium meedoen, maar ik weet dat er meer aan zit te komen. We zaten op Donington dicht tegen onze eerste overwinning aan en ik hoop dat we dit voor het eind van het seizoen alsnog voor elkaar krijgen.”

Gerloff heeft dit seizoen de beschikking over de nieuwste versie van de Yamaha R1. Dit weekend komt de Amerikaan in actie op het TT Circuit van Assen, waar het WK Superbikes voor de vijfde ronde neerstrijkt.