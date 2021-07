Rea ongenaakbaar: Engelsman pakt op Assen vijfde pole op rij

Kawasaki-coureur en meervoudig wereldkampioen Jonathan Rea was vrijdag al de snelste gebleken in de training en was in de 15 minuten durende Superpole-sessie dan ook de te kloppen man. Hij klokte in de beginfase direct een snelle tijd van 1.34.286, terwijl drie van zijn belangrijkste rivalen - Toprak Razgatlioglu, Garrett Gerloff en Tom Sykes - al vroeg onderuit gingen.

Naarmate de sessie vorderde, verbeterde Rea zich tot een tijd van 1.33.842 en pakte daarmee een voorsprong op de rest van het veld van maar liefst acht tienden van een seconde. Met nog iets meer dan twee minuten te gaan waagde Razgatlioglu nog één alles of niets poging, die goed genoeg was om hem als tweede te laten eindigen. De Turkse coureur kwam slechts 0.186 seconde tekort en verdrong Scott Redding naar de derde plaats.

Achter Redding werd Michael Ruben Rinaldi vierde, Alex Lowes en Jonas Folger op de zesde plaats. Andrea Locatelli werd zevende, voor Leon Haslam, Michael van der Mark en Alvaro Bautista.

De eerste race van het WSBK-weekend in Assen start zaterdag om 14.00 uur.

Uitslag Superpole WSBK Assen - Race 1