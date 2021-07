Rea verzilvert op Assen pole-position na vermakelijk duel

De overwinning moet zoet voelen voor Kawasaki-coureur Jonathan Rea. Hij wist in 2021 pas voor tweede keer de openingsrace van een WSBK-weekend te winnen. Dat gebeurde in Assen voor het eerst sinds de seizoensopener in Aragon en dat ondanks zijn perfecte record van pole-positions dit jaar.

Vanaf de tweede plaats op de grid kon Yamaha-rijder Toprak Razgatlioglu in de eerste bocht de leiding overnemen van Rea, maar de regerend kampioen sloeg een paar bochten later terug en heroverde de voorsprong. De Turk hield zijn rivaal bij en ging in de vierde ronde van de geplande 21 ronden nog een keer voorbij in bocht 1, maar opnieuw was de eerste positie van Razgatlioglu van korte duur, toen Rea in de volgende ronde de leiding weer overnam.

Vanaf dat moment kon Rea gestaag afstand nemen van Razgatlioglu, die het grootste deel van de race met de Ducati van Scott Redding moest vechten om de tweede plaats. Redding kwam in de achtste ronde voor Razgatlioglu en leek Rea te gaan uitdagen voor de leiding, maar in de elfde ronde had Razgatlioglu zijn achterstand ingelopen en Redding weer ingehaald, waardoor Rea wat ademruimte kreeg.

De tweede plaats wisselde nog enkele malen tussen Redding en Razgatlioglu, maar het was Rea die aan de leiding ging toen de race met nog twee ronden te gaan voor de rode vlag werd afgevlagd na een crash van Jonas Folger. Rea behaalde zijn zesde overwinning van het seizoen met drie seconden voorsprong op Redding, die op zijn beurt slechts iets meer dan een tiende voorbleef op Razgatlioglu.

Achter het leiderstrio profiteerde Michael van der Mark optimaal. De Nederlandse BMW-coureur eindigde op eigen bodem als vierde.

Zware crash

Satellite BMW-coureur Folger had een groot deel van de race de zesde plaats bezet en was met zijn zevende plaats nog steeds op weg naar zijn beste resultaat in het WSBK, toen hij in de 19de ronde zwaar crashte, waardoor de race werd stilgelegd. Folger werd naar het medisch centrum gebracht en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere evaluatie.

