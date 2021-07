Eenvoudige overwinning voor Rea in Superpole-race Assen

Na een relatief gemakkelijke zege op zaterdag was Jonathan Rea opnieuw niet te stoppen in de tien ronden tellende race die bepalend is voor de startopstelling van de tweede volledige race op zondagmiddag.

Aanvankelijk reed de van P2 gestarte Toprak Razgatlioglu aan de leiding, maar de Turk werd voorbijgestoken door Michael Ruben Rinaldi. Geen van beiden kon echter wegkomen van Rea op P3. In de derde ronde vond Rea het welletjes: De zesvoudig wereldkampioen ging de nummers één en twee voorbij en nam de leiding in de race over. Rea bouwde vervolgens een comfortabele voorsprong op de rest van het veld op en kon eenvoudig naar zijn vierde overwinning dit seizoen in de Superpole gaan. Razgatliofglu kwam als tweede over de finish, maar kreeg een tijdstraf vanwege het overschrijden van de baanlimieten en moest uiteindelijk de tweede plaats aan Rinaldi overlaten. De Turk werd op P3 geklasseerd.

Michael van der Mark kon zijn goede optreden van zaterdag (P4) geen vervolg geven: de Nederlandse BMW-coureur viel al vroeg uit.

Jonas Folger en Lucas Mahias kwamen zondag niet in actie. Beide coureurs gingen zaterdag hard onderuit. Folger bleek na onderzoek in het ziekenhuis geen ernstige verwondingen te hebben, maar wel kneuzingen aan zijn rug en een hersenschudding. Mahias liep bij zijn valpartij een breuk in zijn linkerpols op en zal daaraan moeten worden geopereerd.

Uitslag WSBK Superpole-race Assen