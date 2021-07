Rea completeert hattrick op TT Circuit Assen

De overwinning in de Superpole op zondagochtend bezorgde Jonathan Rea de pole voor de tweede - 21 ronden tellende - wedstrijd van het weekend, maar het was Toprak Razgatlioglu die een prima start had en vanaf de derde plaats op weg leek naar de kop van het veld. De Turk kwam echter in contact met Garret Gerloff die zich vanaf de achtste plaats op de grid een weg naar voren had weten te banen.

Omdat Rea in de chaos even buiten de baan werd gedrukt, was het Andrea Locatelli die als winnaar uit de mêlee kwam, gevolgd door Michael Ruben Rinaldi en Alex Lowes. Rea herstelde zich echter snel en passeerde in de tweede ronde de BMW van de ook naar voren opgerukte Michael van der Mark. Een ronde later reed Rea achter Locatelli alweer op de tweede plaats. De Italiaan was erin geslaagd om een gat te slaan van 1.4 seconde, maar in de zevende ronde was dat gat gehalveerd en aan het eind van de tiende ronde zat Rea vlak achter de rookie.

De onvermijdelijke inhaalmanoeuvre kwam in de laatste chicane van de elfde ronde, en vanaf dat moment kon Rea onbedreigd op weg naar zijn achtste overwinning van het seizoen en zijn eerste weekendzege sinds de wedstrijd in Portimao vorig jaar. Doordat Razgatlioglu niet wist te winnen, heeft Rea een comfortabele voorsprong van 37 punten in het kampioenschap.

Tweede werd Scott Redding en daarachter scoorde Locatelli zijn eerste WSBK-podium, nadat zijn derde plaats in de Superpole-race hem aan het einde van de race werd afgenomen vanwege een overtreding van de baanlimieten. Michael van der Mark eindigde op de zesde plaats.

Uitslag WSBK Assen - Race 2