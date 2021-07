Van der Mark wil in Assen doorbouwen aan succes met BMW

“Assen is een speciale wedstrijd voor mij, mijn thuisrace”, begint Van der Mark, die Assen door de coronapandemie een jaar moest missen. “Vorig jaar ging het niet door. Assen is zeker een van mijn favoriete circuits, ook omdat het veel snelle stukken heeft. Vooral het laatste deel van het circuit is geweldig, het is heel snel en in de chicane is altijd veel actie.”

Tijdens de voorgaande wedstrijd van het WK Superbikes op Donington Park scoorde Van der Mark zijn eerste podium voor BMW. In de Superpole-race werd hij derde achter teamgenoot Tom Sykes, die het dat weekend twee keer tot het podium schopte. Dat geeft Van der Mark vertrouwen, die vindt dat Assen opnieuw kansen biedt.

“We boeken progressie met de BMW M1000RR en op Donington hadden we met beide motoren een heel goed weekend. Ik stond in de Superpole-race op het podium en Tom haalde het podium vervolgens in de tweede race. We willen blijven bouwen aan dit succes, natuurlijk zou het mooi zijn om iets meer te doen in mijn thuisrace. Het is fantastisch dat we dit weekend weer fans op de tribunes zullen zien. Daar kijk ik echt naar uit.”

Tijdens de WSBK in Assen worden maximaal 35.000 fans toegelaten op de tribunes. Tijdens de recente TT van Assen waren dat er nog 11.500 per dag.