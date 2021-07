Rea wint Superpole-race op Donington, Van der Mark naar podium

Zaterdag werkte de World Superbikes de eerste race af op Donington, het circuit waar het in 1988 allemaal begon voor de klasse. Rea vertrok in de openingsrace vanaf pole-positiion, maar tijdens de krachtmeting zelf stond er geen maat op Toprak Razgatlioglu. Na een tegenvallende kwalificatie in de regen knokte hij zich vanaf de dertiende startplek op een opdrogende baan naar de zege, voor Rea en diens Kawasaki-teamgenoot Alex Lowes.

Rea startte ook in de tien ronden tellende Superpole-race vanaf de eerste positie. De Britse leider in het kampioenschap behield de leiding bij de start, terwijl Sykes en Lowes zich langs Van der Mark knokten. Lowes leek in de openingsfase de sterkere van dat drietal achter Rea en schoof op naar de tweede plek. De Britse Kawasaki-rijder wilde in de tweede ronde de aanval inzetten op zijn leidende teamgenoot, maar moest dat bekopen met een valpartij. Hierdoor kwam Van der Mark weer op de tweede positie te liggen.

Eerste podium Van der Mark met BMW

Het bood Rea de ruimte om vooraan aan gaatje te slaan, want de Nederlander van BMW wist het tempo niet helemaal te volgen. Dat kwam Van der Mark uiteindelijk op positieverlies te staan: teamgenoot Sykes drukte zijn machine er in de vijfde ronde voorbij. Daar had hij wel twee pogingen voor nodig. Sykes had weliswaar de snelheid om weg te rijden bij Van der Mark en het gat met Rea iets te verkleinen, maar een echte aanval op de koppositie kwam er niet.

Rea boekte zo dus zijn vijfde zege van het seizoen en zijn derde van het jaar in een Superpole-race. Sykes en Van der Mark zorgden ervoor dat er twee BMW-rijders op het podium eindigden door Leon Haslam voor te blijven. Voor Van der Mark was het bovendien zijn eerste podiumplaats in dienst van de Duitse fabrikant. Daarachter volgden de eerste Yamaha’s, met Garrett Gerloff op de vijfde positie en Razgatlioglu op P6. De Turk kende opnieuw een heel behoorlijke inhaalrace vanaf de dertiende startplek. Lucas Mahias werd zevende, gevolgd door Chaz Davis en Andrea Locatelli. Michael Ruben Rinaldi completeerde de top-tien.

De tweede hoofdrace van het World Superbike-weekend op Donington Park begint om 15.00 uur.

Uitslag World Superbikes Donington - Superpole-race