Razgatlioglu pakt sensationele zege in eerste WSBK-race Donington

In de regenachtige Superpole maakte Razgatlioglu geen sterke indruk, want hij kwam niet verder dan de dertiende startpositie. Bij de start van de eerste race van het weekend was het asfalt op Donington Park echter zo goed als opgedroogd en dus kon er gestart worden op de slicks. Polesitter Rea nam de kopstart voor de als tweede gestarte Van der Mark. Razgatlioglu kende echter een komeetachtige start en lag in de eerste bocht al vijfde, om vervolgens voor het eind van de eerste ronde op te klimmen naar de tweede positie.

De opmars van de Turkse Yamaha-rijder kwam daarmee nog niet ten einde, want in de tweede ronde moest ook Rea eraan geloven. Aan het eind van de derde ronde had Razgatlioglu al een marge van drie seconden opgebouwd op de Kawasaki-coureur, die het gat in de daaropvolgende ronden tot anderhalve seconde wist te verkleinen. Daarna antwoordde Razgatlioglu weer door de marge uit te breiden naar zo’n vijf seconden. Vlak voor de finish leek hij zonder brandstof te zitten, maar uiteindelijk wist hij met 2,4 seconden voorsprong op Rea over de streep kwam. Daarmee pakte Razgatlioglu zijn tweede zege van het seizoen.

Rea legde dus beslag op de tweede positie, maar zag Razgatlioglu tot op 15 punten naderen in de titelstrijd. Achter de regerend kampioen werd zijn teamgenoot Alex Lowes derde, zijn eerste podiumplaats sinds de openingsronde op Motorland Aragon. Hij rekende in de strijd om die derde plaats af met BMW-duo Tom Sykes en Michael van der Mark, die beslag legde op de vijfde positie aan de finish. Ook GRT Yamaha-rijder Garrett Gerloff en Honda-rijder Leon Haslam mengden zich in het gevecht om de laatste podiumplaats. Een valpartij van Gerloff zorgde ervoor dat hij zevende werd, terwijl Haslam op P6 over de finish kwam. Alvaro Bautista werd uiteindelijk achtste, terwijl de top-tien werd gecompleteerd door Lucas Mahias en Axel Bassani.

Het WSBK-weekend op Donington Park krijgt zondagmiddag zijn vervolg. Om 12.00 uur staat de Superpole-race op het programma, waarna om 15.00 uur de start van de tweede race plaatsvindt.

Uitslag Race 1 World Superbikes Donington Park: