Gerloff hoopt dat MotoGP-kans kan leiden tot overstap in 2022

De Amerikaan was afgelopen weekend tijdens de TT van Assen de vervanger van de geblesseerde Franco Morbidelli, die een operatie aan zijn knie heeft gehad na een valpartij tijdens een training. Vorig jaar mocht Gerloff ook al eens opdraven toen Valentino Rossi vanwege het coronavirus niet present kon zijn. Uiteindelijk reed hij toen alleen de trainingen op vrijdag, voordat Rossi op zaterdag terugkeerde. Zondag werd Gerloff de eerste Amerikaan sinds Nicky Hayden in 2017 die in actie kwam tijdens een MotoGP-race. Met de twee jaar oude Yamaha M1 eindigde hij op de zeventiende plaats na een rondenlang duel met Avintia Ducati-coureur Luca Marini.

Het is niet uitgesloten dat Gerloff nog een MotoGP-kans gaat krijgen na de commotie rond Maverick Viñales. De Spanjaard lag overhoop met zijn werkgever Yamaha en maakte maandag bekend aan het eind van dit seizoen te vertrekken. Het lijkt een formaliteit dat Morbidelli, vorig jaar vice-kampioen, de overstap maakt naar het fabrieksteam. Het zou betekenen dat er na het vertrek van Rossi, die nu serieus nadenkt over stoppen, twee plekken vrijkomen bij Petronas Yamaha SRT. De deur staat wat dat betreft open voor Gerloff om volgend jaar de overstap te maken.

“Zeker weten”, reageerde Gerloff op de vraag of hij tijdens de Dutch TT een goed beeld had gekregen van de MotoGP. “Het is mijn hele leven een doel geweest om in MotoGP te racen, ik zou dit graag vaker doen. Maar ik was hier nu voor deze ene wedstrijd en de focus gaat dan weer op het WK Superbikes, dat is het belangrijkste doel van dit seizoen. Ik doe gewoon mijn best en probeer de kans te grijpen als ik die krijg.”

Yamaha houdt WSBK-coureurs niet tegen

Ook Gerloff’s Yamaha WSBK-merkgenoot Toprak Razaglioglu is in verband gebracht met een overstap naar de MotoGP, maar de coureur heeft tot op heden geen interesse getoond voor een overstap. In een interview met de Duitse editie van Motorsport.com gaf Yamaha WSBK-teambaas Paul Denning wel aan dat hij zijn coureurs niet in de weg zal staan als het komt tot een overstap naar de MotoGP. “Ik kan me voorstellen dat Garrett en Toprak kandidaten zijn voor de MotoGP”, aldus Denning. “Het hangt af van de kansen die er zijn en ook de timing, het liefst houden we beide coureurs bij ons. Maar als iemand een goed MotoGP-aanbod krijgt, zullen wij niet in de weg staan.”