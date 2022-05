Ducati en Aruba.it werken al sinds 2015 samen in het WK Superbikes en inmiddels is er een handtekening gezet onder een contract dat doorloopt tot het eind van 2024. Dit in tegenstelling tot geluiden dat de sponsor zich aan het eind van dit jaar zou willen terugtrekken. Aruba.it is een groot Italiaans hostingbedrijf dat haar naam heeft verbonden aan de fabrieksformatie van Ducati in het belangrijkste kampioenschap voor productiemotoren. Ducati gaat momenteel aan de leiding met coureur Alvaro Bautista, die vier van de eerste negen races dit seizoen heeft gewonnen.

In aanvulling daarop heeft Aruba ook een deal gesloten met de MotoGP-formatie van Ducati. Ducati-testrijder Michele Pirro gaat dit seizoen drie wildcardweekenden rijden voor zijn werkgever uit Bologna en zijn machine wordt gesponsord door het hostingbedrijf. Pirro komt dit weekend in Mugello al in actie, staat volgend weekend ook in Barcelona aan de start en rijdt later dit jaar ook de Grand Prix van San Marino nog. Komend weekend staan er negen Ducati’s aan het vertrek van de MotoGP-race.

“We zijn heel tevreden met de samenwerking die we hebben met Aruba.it”, zegt Ducati CEO Claudio Domenicali. “Bij een bedrijf als Ducati hoort Italiaanse kwaliteit die gedreven wordt door innovatie. We hebben een kwalitatieve samenwerking en een verlenging van het contract tot en met 2024, elk jaar worden we op meerdere vlakken sterker: de business én sportief.”