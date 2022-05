Rea houdt Bautista van zege in tweede WK Superbikes-race Estoril

De zondag van de WK Superbikes-rijders in Estoril begon tegen het einde van de ochtend met de superpole-race. Die race over tien ronden draaide uit op een tweestrijd tussen Jonathan Rea en Toprak Razgatlioglu. De regerend wereldkampioen van Yamaha nam bij de start de leiding in handen, maar Rea wist het kleine gaatje vooraan al snel weer te dichten. In de derde ronde ging de Kawasaki-rijder aan Razgatlioglu voorbij, die daarna in ronde 7 weer zou counteren. Een foutje in de laatste ronde bood Rea echter de kans om de leiding te heroveren, de superpole-race te winnen en zich te verzekeren van de pole-position voor de tweede race.

Om 15.00 uur ging die tweede hoofdrace van het WSBK-weekend van start en opnieuw nam Razgatlioglu de leiding in handen, voor Rea en Alvaro Bautista. Later in de eerste ronde heroverde Rea de leiding alweer, waarna het tot de zevende ronde duurde voordat Razgatlioglu weer voorbij de Kawasaki zou komen. Twee ronden later kwam de Brit weer aan de leiding, waarna Bautista zich in ronde 11 ook in het duel kwam mengen door de Yamaha te passeren.

Dat betekende meteen de aftrap van de strijd om de overwinning tussen Rea en Bautista. De Ducati-rijder nam in ronde 14 de leiding van de race voor het eerst over en leek vervolgens af te stevenen op zijn tweede zege van het weekend in Portugal, maar in de slotfase van de 21 ronden tellende race probeerde Rea toch nog in de aanval te gaan voor de zege. Na twee mislukte pogingen ging de Kawasaki-rijder in de bochtencombinatie 9/10 alsnog voorbij aan Bautista, waarmee hij zijn tweede overwinning van de dag veiligstelde. Op de finish had Rea een marge van slechts 0.194 seconde op de Spanjaard van Ducati, die desondanks wel de leiding in het kampioenschap behoudt. De marge is nog altijd 17 punten.

Razgatlioglu moest de strijdende koplopers in de slotfase laten gaan en kwam op vier seconden binnen als nummer drie. Alex Lowes werd vierde op de tweede Kawasaki, op de voet gevolgd door Andrea Locatelli, Iker Lecuona als beste Honda-rijder op P6 en Axel Bassani op de zevende stek. Michael Ruben Rinaldi sluit het weekend in Estoril af met de achtste stek, terwijl Xavi Vierge en Xavi Fores de top-tien completeren.

Het WK Superbikes-seizoen 2022 gaat op 11 en 12 juni verder met drie races in Misano.

Uitslag WK Superbikes Estoril - Race 2