Yamaha sluit MotoGP-debuut van Razgatlioglu in 2023 uit

Toprak Razgatlioglu wordt al enige tijd in verband gebracht met een overstap naar de MotoGP. Vanuit Yamaha bestond de wens om de coureur naar de koningsklasse te halen, een stap die logischer werd nadat hij vorig jaar de WSBK-titel op zijn naam schreef. Volgende maand gaat Razgatlioglu zelfs testen met de Yamaha M1 van het MotoGP-team testen. Het was een beloning voor zijn verrichtingen in het WK Superbikes, maar ook een test om te zien of de coureur zich zou kunnen redden in de MotoGP.

Een eventueel MotoGP-debuut zit er echter voorlopig niet in. Het huidige satellietteam van Yamaha, RNF Racing, maakte afgelopen weekend bekend volgend seizoen over te stappen naar materiaal van Aprilia. Yamaha MotoGP-baas Lin Jarvis maakte recent al duidelijk dat een overstap van Razgatlioglu in de eerste plaats naar een satelietteam zou zijn. Het team heeft volgend jaar alleen het fabrieksproject op de grid, waardoor er geen plek is voor Razgatlioglu.

“Het doel van de test was voor Toprak om een MotoGP-machine te proberen”, zegt Jarvis in gesprek met WorldSBK.com. “Ten tweede was het een beloning voor zijn kampioenschap van vorig jaar en het feit dat hij zich lang verbonden heeft aan Yamaha. Het doel van de test blijft hetzelfde. Hij mag de MotoGP-machine proberen en genieten, hij kan ervan proeven en kijken of het iets voor de toekomst is. Natuurlijk betekent het nieuws dat we volgend jaar geen satellietteam hebben ook dat er geen plek voor hem is in 2023. We hebben alleen twee motoren van het fabrieksteam.”

Razgatlioglu heeft nog tot het eind van 2023 een contract bij Yamaha, een overstap naar de MotoGP zou op zijn vroegste in 2024 komen. Het huidige WSBK-seizoen loopt voor Razgatlioglu nog niet volgens plan. Hij heeft in de eerste drie weekenden nog geen race gewonnen. Hij staat op 52 punten achterstand van WK-leider Alvaro Bautista.