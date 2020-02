WRC Monte Carlo: Ogier pakt leiding over

Zesvoudig winnaar Ogier nam in de namiddag de leiding over van Evans, die 's ochtends op zijn beurt Thierry Neuville had ingehaald. Halfweg de rally leidt Ogier met 1.2 seconde voorsprong op Evans. Neuville kon de twee Toyota's in de eerste proeven van de dag niet bijhouden, maar sloot vrijdag af met een scratch op de afsluitende proef. De Belg van Hyundai is derde in de stand op 6.4 seconde van Ogier.

Na het drietal gaapt een grote kloof. Sébastien Loeb behield zijn vierde plaats in de andere Hyundai op meer dan een minuut. M-Sport-rijder Esapekka Lappi volgt als vijfde al op bijna twee minuten, gevolgd door Toyota-rookie Kalle Rovanpera. Lappi's teamgenoot Takamoto Katsuta kijkt al tegen een achterstand van meer dan vijf minuten aan.

WRC3-leider Eric Camilli is achtste algemeen. In WRC2 moest Ole Christian Veiby zijn leiding na een lekke band weer afstaan aan Mads Ostberg, die eerder op de dag zelf met een lekke band moest afrekenen.