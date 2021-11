Ogier stelt achtste wereldtitel veilig met zege in WK Rally Monza

De Rally van Monza, die wordt verreden op en rondom het iconische Formule 1-circuit, vormde dit weekend het sluitstuk van het WRC-seizoen 2021. Het Noord-Italiaanse asfalt was daarmee tevens het decor voor de beslissing in de titelstrijd, die ging tussen Toyota-stalgenoten Sebastien Ogier en Elfyn Evans.

Ogier en Evans vochten een fraai duel uit om de zege. Zo wisselde het duo elkaar zes keer af aan de top van de tijdenlijsten, maar uiteindelijk was het na drie dagen toch de Fransman die aan het langste eind trok. Met een voorsprong van 7.3 seconden pakte Ogier zijn vijfde WRC-zege van het seizoen, wat hem met 17 punten voorsprong opnieuw de wereldtitel opleverde.

Ogier gaat zich vanaf 2022 meer focussen op het circuitracen en zal volgend jaar met Toyota alleen nog maar aan een handjevol WK-rally’s deelnemen. Met zijn achtste wereldtitel komt er dan ook een passend einde aan zijn fulltime loopbaan als rallyrijder. Daarnaast was het ook de laatste rally van Ogiers vaste co-piloot Julien Ingrassia, die Ogier zestien jaar lang over de rallypaden navigeerde.

]Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

“Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is geweldig”, sprak Ogier na het behalen van de wereldtitel. De Fransman pakte van 2013 tot en met 2018 en in 2020 ook al zeven keer eerder de titel. In de rally van Monza pakte hij in de openingsproef meteen de leiding, maar moest hij tijdens de proeven op het Grand Prix-circuit zijn meerdere erkennen in Evans. Ogier begon zondag met een halve tel voorsprong aan de slotdag, waarna hij in de eerste klassementsproef van de dag een betonnen balk raakte op de legendarische kombocht van Monza. Het rechtervoorwiel liep echter geen significante schade op, waardoor Ogier zijn weg kon vervolgen. In de voorlaatste proef verspeelde Evans vervolgens zijn kansen op de overwinning toen hij zijn Toyota Yaris liet afslaan. Het kostte hem 7.1 seconde, wat uiteindelijk de beslissing bleek.

“Het was een oké jaar. Ik ben op dit moment toch een beetje teleurgesteld”, erkende Evans aan de finish. “Je kijkt toch altijd naar de punten waar je het beter had kunnen doen., maar ik moet echt een woord van dank uitspreken naar dit team.”

Achter de beide Toyota-coureurs maakte Dani Sordo het podium compleet in Monza. De Hyundai-coureur finishte voor stalgenoot Thierry Neuville, die het jaar wel als derde afsluit in het kampioenschap. Oliver Solberg kwam als vijfde aan de finish, wat hem zijn beste WRC-resultaat tot dusver opleverde.

Op 20 januari gaat het nieuwe WRC-seizoen traditioneel van start met de WK Rally van Monte-Carlo. Dan zal er in de hoogste klasse voor het eerst worden gereden met de nieuwe Rally1 hybride-auto's.

VIDEO: Sebastien Ogier pakt achtste wereldtitel met zege in Monza