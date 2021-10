Toyota laat WRC-kampioen Ogier testen met Le Mans Hypercar

De 37-jarige Ogier is bezig aan zijn laatste fulltime WRC-seizoen en wil zich vanaf volgend jaar meer op het racen op circuits gaan storten. De Fransman wordt daardoor al lange tijd gelinkt aan een eventueel avontuur in het WEC met Toyota, de fabrikant waar de rallylegende ook na dit seizoen aan verbonden blijft. Na maandenlange geruchten heeft het Japanse merk deze week bevestigd dat Ogier volgende maand voor het eerst kilometers mag maken met de Toyota GR010 Hybrid, de Hypercar waarmee Toyota deelneemt aan het FIA World Endurance Championship en in augustus nog de 24 uur van Le Mans won.

WEC Rookietest

De test van Ogier zal op 7 november plaatsvinden op het Bahrain International Circuit. De test maakt deel uit van de WEC Rookietest, de officiële testdag na de ontknoping van het WEC-seizoen waarop meerdere coureurs voor het eerst kennis kunnen maken met de verschillende bolides uit het prestigieuze endurance-kampioenschap.

In aanloop naar de rookietest heeft Ogier in de Toyota-fabriek in Keulen al virtueel kennis kunnen maken met de Hypercar in de simulator van Toyota Gazoo Racing Europe. In Bahrein zal hij voor het eerst in het echt meters mogen maken met de GR010 Hybrid, alvorens er besloten zal worden hoe het seizoen van Ogier er in 2022 uit zal komen te zien. De Fransman zal in ieder geval nog aan een beperkt aantal WK-rally’s deelnemen voor Toyota.

“Ik ben erg blij dat ik tijdens de WEC Rookietest in Bahrein voor het eerst in actie mag komen met de GR010 Hybrid Hypercar”, laat Ogier weten. “De test in de simulator ging goed, het was fijn samenwerken met het team terwijl ik de GR010 Hybrid leerde ontdekken.”

“Zoals iedereen weet is het voor mij een droom om in de toekomst uit te komen in de langeafstandsracerij. De test in Bahrein is dan ook heel belangrijk om meer te weten te komen over de auto, en mijn eigen niveau. Het is voor mij een grote uitdaging en ik werk er hard aan om klaar te zijn voor Bahrein, maar ik kijk er echt naar uit.”

Ondanks de deelname aan de WEC-test is de kans klein dat Ogier volgend jaar ook meteen voor Toyota zal uitkomen op het hoogste niveau van de langeafstandsracerij. De Fransman heeft eerder al aangegeven dat hij zijn carrière in de sportscars op een lager niveau zal beginnen. Tot dusver beperkt zijn ervaring in het circuit racen zich tot gastoptredens in de DTM, de Porsche Supercup en GT-series in Duitsland en Frankrijk.

Ook Milesi in actie voor Toyota

Ogier deelt de GR010 van Toyota tijdens de Rookietest met Charles Milesi, die eerder dit jaar samen met Robin Frijns en Ferdinand Habsburg de 24 uur van Le Mans won in de LMP2-klasse. De Fransman is door de WEC-organisatie naar voren geschoven voor deelname aan de Rookietest.

Na de test in Bahrein zal Ogier zich gaan focussen op de laatste rally van het WRC-seizoen. Tijdens de WK-rally van Monza verdedigt de Toyota-coureur een voorsprong van 17 punten stalgenoot Elfyn Evans in de jacht op een achtste wereldtitel.