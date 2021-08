Ogier in beeld voor WEC Hypercar-test met Toyota in Bahrein

Ogier zal volgend jaar niet meer het volledige WRC-seizoen voor zijn rekening gaan nemen, maar de Fransman wil wel graag in actie blijven komen voor Toyota. Waarschijnlijk gaat de zevenvoudig wereldkampioen een deel van het WRC-seizoen combineren met een nieuw avontuur in de autosport. Zo wil Ogier al langer de overstap maken naar het racen op circuits en droomt hij ook van een deelname aan de 24 uur van Le Mans.

Vorige maand werd al bekend dat Ogier volgend jaar mogelijk met Toyota gaat deelnemen aan het FIA World Endurance Championship. Inmiddels heeft de 37-jarige coureur zelf bekendgemaakt dat hij in november voor het eerst gaat testen voor het WEC-team van Toyota. Hoewel het Japanse merk zelf nog niks wil bevestigen, lijkt de Fransman daarmee te hinten op een deelname aan de WEC Rookietest in Bahrein op 7 november, daags na de seizoensfinale van het WEC op het circuit van Sakhir.

“Het is wel iets wat we overwegen, hem laten deelnemen aan de rookietest”, vertelt technisch directeur Pascal Vasselon namens Toyota Gazoo Racing Europe. “De bevestiging komt steeds dichterbij, maar het is nog niet helemaal rond.”

Ogier heeft in de simulator virtueel al uitgebreid kennis kunnen maken met de LMP1-bolide van Toyota. De eerste fysieke kennismaking met de hypercar moet in november dus gaan volgen, waarna Ogier ook meer bekend zal maken over zijn programma voor 2022.

“Het hangt er heel erg vanaf wat er voor mij gaat gebeuren in het WEC. Dat zal tijd kosten voordat ik het weet”, vertelde Ogier afgelopen week voorafgaand aan de WK Rally van Ieper. “In november heb ik een test met de WEC-auto. Daarna kan ik denk ik iets meer vertellen.”

WEC-programma met Toyota lijkt onwaarschijnlijk voor 2022

Ondanks de WEC-test van Ogier is de kans klein dat de coureur volgend jaar het volledige WEC-seizoen voor zijn rekening zal nemen met Toyota, waar ook Nyck de Vries nog als test- en reserverijder actief is. De coureur heeft in het verleden slechts een beperkt aantal races op circuits afgelegd, waaronder gastoptredens in de DTM en de Porsche Supercup. Volgens Vasselon is er tot dusver ook nog niet gesproken over de inzet van een derde Hypercar in een handvol WEC-races volgend jaar. De laatste keer dat Toyota met drie auto’s reed in het WEC was in 2017 tijdens de 24 uur van Le Mans.