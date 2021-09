Oppermachtige Rovanpera pakt tweede WRC-zege op Grieks gravel

Na een afwezigheid van acht jaar maakte de Acropolis Rally dit weekend weer deel uit van de WRC-kalender. Voor Rovanpera was het zijn eerste kennismaking met de Griekse gravelpaden als WRC-coureur, maar het bleek liefde op het eerste gezicht. De 20-jarige Fin – die eerder dit seizoen in Estland de jongste winnaar ooit werd in het WK Rally – greep na drie klassementsproeven namelijk de leiding, om deze de rest van de rally niet meer af te staan.

Rovanpera had na de vrijdag een handjevol seconden voorsprong op zijn concurrenten, maar de Fin gaf zijn achtervolgers op zaterdag duidelijk het nakijken door zijn voorsprong uit te breiden naar meer dan een halve minuut. Vervolgens was de Toyota-rijder ook zondagochtend in de regen weer superieur, om tenslotte ook de in afsluitende Power Stage de snelste tijd te klokken. Met een voorsprong van 42.1 seconden pakte Rovanpera zijn tweede zege in het WRC en het maximale aantal WK-punten.

Ott Tanak pakte op gepaste afstand de tweede plaats namens Hyundai. Sebastien Ogier maakte in de tweede Toyota het podium compleet. De Franse titelverdediger had eveneens geen antwoord op de snelheid van zijn jonge stalgenoot. Na vijftien klassementsproever bedroeg de achterstand van Ogier 1 minuut en 11 seconden.

Ogier zet stap richting achtste wereldtitel

Ondanks de grote achterstand kon Ogier toch tevreden terugblikken op de Griekse rally. Titelconcurrenten Elfyn Evans en Thierry Neuville kwamen namelijk niet verder dan respectievelijk de zesde en achtste plek. Beide coureurs hadden op vrijdag al de nodige achterstand opgelopen door mechanische problemen. Met nog drie rally’s te gaan dit seizoen staat Ogier er daardoor uitstekend voor in de jacht op zijn achtste wereldtitel. Het gat naar Evans bedraagt namelijk al 44 WK-punten.

De WRC-coureurs trekken nu naar Finland, waar van 1 tot en met 3 oktober op de befaamde gravelpaden door de Finse bossen de volgende WK Rally wordt verreden.

Uitslag Acropolis Rally