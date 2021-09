Rally Monza vervangt Japan als afsluiting WRC-seizoen 2021

Het WRC-seizoen 2021 zou oorspronkelijk worden afgesloten met de Rally van Japan, die tussen 11 en 14 november zou plaatsvinden in en rond Nagoya. Vanwege de COVID-19-pandemie werd echter besloten om de rally, die voor het eerst sinds 2010 weer verreden zou worden, toch van de kalender te halen.

Desondanks blijft het aantal rally’s dat voor het WK meetelt op twaalf staan. De WRC had voorafgaand aan het seizoen een schaduwlijst gemaakt met krachtmetingen die bij uitval van andere evenementen aan het schema konden worden toegevoegd. De Rally Monza stond op die lijst en is door het wereldkampioenschap rally’s dus op het schema voor 2021 gezet. De wedstrijd speelt zich grotendeels af op het Autodromo Nazionale Monza en staat gepland voor 19 tot en met 21 november. Daarmee is het gelijk de nieuwe afsluiter van het WRC-seizoen 2021, zoals de Rally Monza dat in 2020 ook was.

“ACI Rally Monza werd vorig seizoen in een laat stadium toegevoegd en leverde een sterk en innovatief evenement rond dit iconische circuit”, zei Yves Matton, directeur rally’s bij de FIA. “President Angelo Sticchi Damiani en zijn team van de ACI hebben gedemonstreerd dat zij alle ingrediënten hebben om een WRC-evenement van topklasse te organiseren. We weten dat we dit jaar op hun toewijding en professionaliteit kunnen rekenen om opnieuw de finale van het kampioenschap te organiseren.”

Voor het bezoek aan Monza staan er nog twee rally’s op het programma voor de WRC. Begin oktober reist het circus af naar Finland, twee weken later staat de Rally Catalunya de España op de rol. Na negen rally’s staat Sébastien Ogier bovenaan in de titelstrijd. Hij heeft een voorsprong van 44 punten op naaste achtervolger Elfyn Evans.