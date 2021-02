Tänak ondanks vierde en zesde stek naar eindzege Arctic Rally

De Est bouwde in de eerste twee dagen van de rally een comfortabele voorsprong op de rest van het veld op, waardoor hij het in de afsluitende negende en tiende stage op zondag iets rustiger aan kon doen. Samen met zijn navigator Martin Järveoja werd Tänak zesde in de negende proef en vierde in de tiende en laatste proef. Winnaar van de negende proef werd Elfyn Evans (Toyota), terwijl de zege in laatste stage naar die andere Toyota-piloot Kalle Rovanperä ging.

In het eindklassement hield Tänak een marge van uiteindelijk zeventien seconden over op Rovanperä die een prima laatste dag (tweede in de voorlaatste stage en dus winnaar van de laatste proef) niet omgezet zag worden in het algehele overwinning. Derde overall in Finland werd de Belg Thierry Neuville, net als Tänak uitkomend voor het Hyundai WRC-team.

Ondanks dat hij de Arctic Rally niet wist te winnen is Rovanperä (na twee evenementen) wel leider in het WRC-kampioenschap, gevolgd door Neuville op de tweede plaats. Rally van Monaco-winnaar Sébastien Oger (Toyota) staat derde, voor Evans op P4 en Tänak op plaats vijf.

Einduitslag Arctic Rally Finland