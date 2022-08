VIDEO: WK-leider Rovanpera crasht hard tijdens WRC Ypres Rally

Het WRC-kampioenschap is dit weekend aangekomen in België. Tijdens de openingsdag van de WRC Ypres Rally ging het gigantisch mis voor Kalle Rovanpera. Tijdens de tweede proef van de dag schoot de Fin door onderstuur een greppel in. De Toyota-coureur sloeg daarna meermaals over de kop, maar gelukkig konden zowel Rovanpera als zijn navigator veilig uit de GR Yaris stappen. Ze moesten echter via de voorkant naar buiten. De crash had namelijk de voorruit kapotgeslagen. Rovanpera leidde de wedstrijd door in de openingsproef 2,5 seconden sneller te gaan dan teamgenoot Elfyn Evans.

