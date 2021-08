VIDEO: Neuville wint in eigen land Ypres Rally

De overwinning was een emotionele voor de Belgische coureur. Het was zijn eerste WRC-zege sinds de Rally van Monte Carlo in januari vorig jaar en de eerste samen met zijn nieuwe co-piloot Martijn Wydaeghe. De overwinning maakte een einde aan de droogte bij Hyundai. Dat team had sinds Ott Tanak in februari de Arctic Rally Finland op zijn naam schreef, geen overwinning meer geboekt. Het Zuid-Koreaanse merk had de laatste vier wedstrijden aan de leiding gereden, maar door betrouwbaarheidsproblemen ging de zege steeds aan het team voorbij.

Achter Neuville en Breen werd Kalle Rovanpera (Toyota) derde, voor zijn teamgenoot Elfyn Evans, die vierde werd. Kampioenschapsleider Sebastien Ogier werd vijfde. Tanak finishte uiteindelijk als zesde, nadat een lekke band op zaterdag een einde had gemaakt aan zijn hoop op een podiumplaats.

Spa-Francorchamps

De Ypres Rally stond dit jaar voor het eerst op de kalender van de WRC. Neuville en Breen hadden een duidelijk voordeel op de smalle asfaltwegen rondom Ieper, in het zuidwesten van België, vlak bij de Franse plaatsen Roubaix en Lille. Zij hadden als enige al eens eerder op het parcours gereden en toonden hun kennis. De voormalige winnaars van het evenement waren op vrijdag al verwikkeld in een spannende tweestrijd. Neuville nam uiteindelijk in etappe vier de leiding in handen en stond die niet meer af. Overigens werd er niet alleen in West-Vlaanderen rond Ieper gereden, maar op zondag ook op en om Circuit Spa-Francorchamps in De Ardennen.

Neuville staat nu derde in het kampioenschap. De Belg heeft 124 punten. Dat is evenveel als Evans, maar die heeft wat betere uitslagen gereden. Ogier voert de ranglijst aan met 162 punten. De volgende manche van het WRC is de Rally van Griekenland. Die wedstrijd wordt gereden van 9 tot en met 12 september.

