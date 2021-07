Rovanpera jongste WRC-winnaar ooit met zege in Estland

Rovanpera toonde zich samen met navigator Jonne Halttunen op vrijdag al als een van de favorieten voor de winst op het gravel in Estland. De jonge Fin had aan het einde van de dag een voorsprong van 8.5 seconden op Hyundai’s Craig Breen, die hij vervolgens op zaterdagochtend wist te verdubbelen.

Na zijn bliksemstart hield de Toyota-rijder het hoofd koel, om in het restant van de rally alleen nog maar verder uit te lopen op zijn concurrenten. Na 24 klassementsproeven stond hij zondagmiddag nog altijd bovenaan de tijdenlijsten en was zijn allereerste zege in het WRC een feit.

Rovanpera lost Latvala af

Met zijn 20 jaar is Rovanpera de jongste winnaar ooit in het WRC. De Fin neemt daarmee het stokje over van landgenoot en teambaas Jari-Matti Latvala, die in 2008 in dienst van Ford op 22-jarige leeftijd zijn eerste WRC-zege pakte in Zweden. De jonge Rovanpera heeft het rallyrijden niet van een vreemde: zijn vader Harri heeft namelijk ook al weten te winnen in het WRC.

“Het was tot dusver een moeilijk seizoen, maar het was echt fijn om hier in Estland te komen”, blikt Rovanpera terug. “Het is voor mij bijna een thuiswedstrijd en er waren veel fans langs de kant voor mij aan het juichen. Tot dusver dit seizoen waren de resultaten niet zo goed, maar we hebben bewezen dat we de snelheid hebben en dat we een goed resultaat over de streep kunnen trekken. Dat voelt heel erg goed.”

Ogier blijft WK-leider

Rovanpera had uiteindelijk 59.9 seconden voorsprong op Breen, die daarmee de tweede plek voor zich opeiste. Thierry Neuville maakte er een dubbel podium van namens Hyundai. De Belg deed het met een derde plek net iets beter dan Sebastien Ogier, die vierde werd en daarmee ook de WK-leiding vasthield. De Fransman heeft 37 punten voorsprong op Elfyn Evans, die in Estland de top-vijf compleet maakte.

Het WK Rally gaat volgende maand verder in België, wanneer van 13 tot en met 15 augustus de Rally van Ieper deel uitmaakt van de WRC-kalender.

Uitslag WK Rally Estland