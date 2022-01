Peugeot wacht race tegen de klok voor deelname aan 24u Le Mans

Peugeot maakte in november 2019 bekend dat het met een eigen Hypercar haar rentree wil maken op het hoogste niveau van de langeafstandsracerij. Het FIA World Endurance Championship bestond toen nog als ‘winterkampioenschap’ met een start van het seizoen in het najaar en de 24 uur van Le Mans in juni als grote seizoensfinale. Dit paste perfect in het initiële programma van Peugeot, dat van plan was om fulltime in het WEC te stappen vanaf het seizoen 2022/2023, met mogelijk al een deelname aan de 24 uur van Le Mans aan het einde van het 2021/2022 seizoen.

Na de aankondiging van Peugeot stapte het WEC af van de winterkalender en wordt een seizoen sinds 2021 weer over één kalenderjaar verreden. Het heeft ook de planning van Peugeot overhoop gegooid, dat nog altijd niet heeft aangekondigd wanneer het hybride 9X8 prototype zijn eerste race zal rijden. Peugeot staat wel met twee inschrijvingen op de nieuwe deelnemerslijst voor het WEC-seizoen 2022, die woensdag is gepresenteerd.

Racedebuut uiterlijk in 6 uur van Spa

Het nieuwe seizoen gaat op 18 maart van start met de 1000 mijl van Sebring, maar die race komt voor het Franse merk hoogstwaarschijnlijk nog te vroeg. De 9X8 heeft vorige maand namelijk pas zijn allereerste meters gereden tijdens een shakedown en zal nog een intensief testprogramma moeten doorlopen alvorens de auto de verplichte homologatie kan ondergaan. Frederic Lequien, de CEO van het FIA World Endurance Championship, heeft Peugeot nu tot begin mei de tijd gegeven. De Fransman heeft namelijk kenbaar gemaakt dat de 9X8 al minimaal aan één race deelgenomen moet hebben om aan de start te mogen verschijnen van de 24 uur van Le Mans. Het racedebuut staat daarmee uiterlijk gepland voor de 6 uur van Spa-Francorchamps op 7 mei, vijf weken voor de Franse autosportklassieker.

“Ze moeten daarvoor al aan een race hebben deelgenomen, dus we verwachten dat ze op Spa-Francorchamps van de partij zullen zijn”, aldus Lequien. “Ik werk niet voor Peugeot, dus je kunt beter direct aan hen vragen of ze op tijd klaar zijn voor Sebring. Ik denk dat dat lastig gaat worden, heel lastig zelfs. Ik betwijfel of we ze daar gaan zien, maar daarna denk ik het wel. Maar nogmaals, ik werk niet voor Peugeot.”

Sportieve kwestie

Lequien benadrukt dat de eis om aan minimaal één race deel te nemen voor de 24 uur van Le Mans geen commerciële kwestie is, maar puur een sportieve. De regelmakers willen de 9X8 namelijk tijdens minimaal één raceweekend in actie hebben gezien om voor de belangrijkste race van het seizoen een eerlijke Balance of Performance in te stellen, dat voor een gelijk speelveld moet zorgen in de Hypercar-klasse. De hybride 9X8 zal het op Le Mans namelijk op gaan nemen tegen titelverdediger Toyota en diens GR010 Hybrid, maar ook tegen de non-hybrid prototypes van Glickenhaus en Alpine.

“We moeten de auto zien racen voordat deze gaat deelnemen aan Le Mans”, aldus Lequien. "Het is gewoon van belang voor de BoP, zodat we de boel kunnen analyseren en alvast wat data kunnen verzamelen. Het is dus een sportieve kwestie, geen commerciële.”