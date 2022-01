Hypercar ByKolles ontbreekt in WEC na afgekeurde inschrijving

Aan animo geen gebrek voor het nieuwe seizoen van het FIA World Endurance Championship. De voorlopige inschrijvingslijst telt acht auto’s meer dan afgelopen jaar, terwijl aan een aantal teams volgens WEC-baas Frederic Lequien zelfs nog een 'nee' is verkocht na het verzoek om komend seizoen deel te nemen aan het kampioenschap.

Een van die afgewezen teams is het in Duitsland gevestigde ByKolles, een team dat sinds het eerste WEC-seizoen in 2012 regelmatig actief was in het kampioenschap. Aanvankelijk in de LMP2-klasse, maar van 2014 tot en met het seizoen van 2018/2019 in de LMP1-klasse. In het seizoen 2019/2020 verscheen ByKolles maar bij twee races aan de start, alvorens het team van voormalig F1-teambaas Colin Kolles zich stortte op de ontwikkeling van een Le Mans Hypercar. Die gloednieuwe Hypercar heeft nu echter geen startbewijs gekregen voor 2022. In de vernieuwde topklasse van het kampioenschap staan ‘maar’ zes prototypes op de deelnemerslijst: twee hybrides van Toyota, twee hybrides van nieuwkomer Peugeot, een enkele Hypercar van Glickenhaus en de LMP1-bolide van Alpine.

Waarom is de inschrijving van ByKolles afgewezen?

Het WEC wil niet al te diep ingaan op de reden waarom de inschrijving van ByKolles is afgewezen. “De selectiecommissie heeft besloten dat deze inschrijving niet aan alle vereiste criteria voldeed”, geeft Lequien als uitleg, alvorens hij zijn handen er vanaf trekt. “Het is een besluit van de selectiecommissie.”

Deze selectiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van WEC-promotor Le Mans Endurance Management, Le Mans-organisator Automobile Club de l’Ouest (tevens eigenaar van LMEM) en de FIA. Om te voldoen aan de criteria van de selectiecommissie moet een team onder andere kunnen aantonen dat het over alle middelen beschikt om aan een kampioenschap van WK-status deel te kunnen nemen. Daarnaast schrijven de LMH-reglementen voor dat een deelnemer aantoonbaar gelieerd moet zijn aan een bestaande autofabrikant. ByKolles kon dat laatste in feite niet, maar was wel van plan om op basis van haar nieuwe Gibson-aangedreven non-hybrid prototype een versie voor op de weg te maken.

Vanwall

Om toch banden te hebben met een autofabrikant zou ByKolles de naamrechten hebben gekocht van Vanwall, een legendarische Britse fabrikant die van 1954 tot en met 1960 in de Formule 1 racete en in 1958 zelfs het allereerste constructeurskampioenschap won dankzij Stirling Moss, Tony Brooks en Stuart Lewis-Evans. Het LMH-prototype van ByKolles zou om deze reden dan ook onder de naam Vanwall gaan racen.

ByKolles heeft zelf nog niet gereageerd op de afgewezen inschrijving. Het team zoekt naar verluidt eerst nog naar de exacte reden van de afwijzing alvorens het officieel wil reageren. Het feit dat het team ontbreekt op de deelnemerslijst voor komend seizoen houdt echter in dat we de auto dit jaar helemaal niet meer in actie zullen zien in het WEC. Het kampioenschap staat voor de Hypercar-klasse namelijk geen losse inschrijvingen per race meer toe, wat vooral te danken is aan het feit dat nieuwkomer Glickenhaus vorig jaar na de 24 uur van Le Mans geen WEC-race meer gereden heeft.

De nieuwe LMH-bolide van ByKolles moet zijn allereerste meters naar verluidt nog rijden. Het lag dan ook al in de lijn der verwachting dat de auto hoe dan ook de openingsrace op Sebring halverwege maart zou gaan missen en pas aan zou sluiten tijdens de tweede race op Spa-Francorchamps. Naar verwachting komt de 1000 mijl van Sebring ook voor de gloednieuwe 9X8 van Peugeot nog te vroeg.