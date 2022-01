WEC onthult deelnemerslijst 2022 met recordaantal auto’s

De voorlopige deelnemerslijst telt acht inschrijvingen meer dan afgelopen jaar. In de vorig jaar geïntroduceerde Hypercar-klasse treffen we dankzij Peugeot meteen twee nieuwkomers aan. De Franse fabrikant keert dit jaar met de 9X8 terug op het hoogste niveau van de lange-afstandsracerij. Peugeot krijgt in de topklasse onder meer concurrentie van twee bolides van titelverdediger Toyota. Glickenhaus heeft een enkele 007 LMH ingeschreven voor het volledige seizoen. Alpine keert opnieuw terug met een Gibson-aangedreven LMP1-bolide.

De LMP2-klasse telt komend seizoen met 15 inschrijvingen het grootste aantal vaste deelnemers. Racing Team Nederland ontbreekt zoals eerder al werd aangekondigd op de lijst. Het team van Frits van Eerd kiest in 2022 na het behalen van de Pro/AM-titel voor een Amerikaans avontuur in het IMSA-kampioenschap. Ook de LMP2-teams van Cetilar Racing, High Class Racing en DragonSpeed steken dit jaar de Atlantische Oceaan over. Wel van de partij in de LMP2-klasse dit jaar is het Amerikaanse team van Penske, dat zich daarmee alvast klaarstoomt voor het LMDh-avontuur met Porsche vanaf 2023. Ook nieuw in de LMP2-klasse zijn de inschrijvingen van Prema en Vector Sport. Alle LMP2-teams hebben gekozen voor een Oreca-chassis.

Tijmen van der Helm is namens ARC Bratislava vooralsnog de enige bevestigde Nederlandse deelnemer aan het WEC-seizoen van 2022. Het is nog niet bekend of LMP2-kampioen Robin Frijns dit jaar zijn titel gaat verdedigen met het Belgische WRT.

GTE

In de GTE Pro-klasse treffen we zoals verwacht vijf bolides aan. Ferrari en Porsche hebben elk twee auto’s ingeschreven. Corvette maakt het Pro-veld met een enkele C8.R compleet. In de GTE AM-divisie treffen we 13 inschrijvingen aan, waarvan het merendeel ook afgelopen jaar al te zien was in het WEC. AF Corse zal drie Ferrari’s gaan runnen, waarvan er eentje onder de naam Spirit of Race aan de start verschijnt. Iron Lynx, Dempsey-Proton, Team Project 1 en TF Sport hebben elk twee GTE’s ingeschreven. Enkele inschrijvingen van Aston Martin en GR Racing maken het deelnemersveld voor 2022 compleet.

Het nieuwe WEC-seizoen gaat op 18 maart van start met de 1000 Mijl van Sebring. Daarna trekt het kampioenschap naar Europa voor de 6 uur van Spa-Francorchamps, de 24 uur van Le Mans en de 6 uur van Monza. In september staat een terugkeer naar de Japanse Fuji Speedway gepland. Twee maanden later wordt het seizoen op 11 november afgesloten met de 8 uur van Bahrein.

De voorlopige deelnemerslijst