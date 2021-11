Corvette combineert WEC en IMSA in 2022, endurance-rol voor Catsburg

Corvette richtte zich in het verleden met het eigen fabrieksprogramma vooral op de Amerikaanse topklasse van de langeafstandsracerij, met een deelname aan de 24 uur van Le Mans als jaarlijks uitstapje naar Europa. Verder bleef de betrokkenheid van Corvette in het FIA World Endurance Championship vooral beperkt tot een handjevol deelnames, maar daar komt in 2022 verandering in.

Corvette Racing maakte vandaag bekend dat het haar fabrieksprogramma volgend jaar opsplitst en voor 2022 één auto heeft ingeschreven voor zowel het WEC- als het IMSA-kampioenschap. In de GTE Pro-klasse van het WEC klimmen Nick Tandy en Tommy Milner achter het stuur, met Alexander Sims als derde rijder voor de langeafstandsraces. In de vernieuwde GTD Pro-klasse van het Amerikaanse IMSA-kampioenschap delen Antonio Garcia en Jordan Taylor een C8.R, met Nick Catsburg als endurance-rijder voor de langere races zoals de 24 uur van Daytona en de 12 uur van Sebring. Beide teams zullen in juni de eer van Corvette vertegenwoordigen tijdens de 24 uur van Le Mans.

“Dit is het meest ambitieuze programma ooit voor Corvette Racing in de bijna 25 jaar tijd dat het programma actief is”, aldus Jim Campbell, die binnen Chevrolet verantwoordelijk is voor de autosportactiviteiten van het merk. “Het zal een eer zijn om deel te mogen nemen aan het het IMSA- en het WEC-kampioenschap, op een paar van de beste circuits ter wereld.”

Het nieuwe IMSA-seizoen gaat eind januari traditiegetrouw van start met de 24 uur van Daytona, alvorens in maart met de 12 uur van Sebring de tweede race op het programma staat. Beide Corvette C8.R's zullen dat weekend racen op het circuit in Florida, aangezien het WEC er dat weekend met de 1.000 mijl van Sebring de eerste race van het seizoen organiseert. De circuits van Monza, Fuji en Bahrein zullen later in het WEC-seizoen nieuw zijn voor Corvette.

GT3-klantenprogramma vanaf 2024

Naast de plannen voor 2022, heeft Corvette donderdag ook de oprichting van een eigen GT3-programma aangekondigd. Vanaf 2024 kunnen geïnteresseerde klantenteams gaan racen met de gloednieuwe Z06 GT3.R, de GT3-versie van de Z06. Die auto is op zijn beurt weer een speciale 670 pk-sterke versie van de C8 Stingray. De C8 Z06 gaat volgend jaar zomer de weg op en deelt hetzelfde aluminium chassis als de uiteindelijke GT3-versie, waarmee dus vanaf 2024 kan worden geracet in talloze GT3-kampioenschappen verspreid over de hele wereld. Het is daarmee voor het eerst dat Chevrolet zich focust op de ontwikkeling van een eigen GT3-bolide, speciaal voor geïnteresseerde klantenteams.

“Het zijn spannende tijden voor Corvette. Eerst met de onthulling van de straatversie van de Z06 [vorige maand] en nu met de bevestiging van een klantenprogramma met de Corvette Z06 GT3.R”, vertelt Mark Stielow, directeur motorsports competition engineering bij Chevrolet. “De beschikbaarheid van de Z06 GT3.R stelt klantenteams in de gelegenheid om met een Corvette te racen die de vruchten plukt van de rijke historie van Corvette Racing.”