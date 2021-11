Glickenhaus bevestigt enkele inschrijving voor WEC-seizoen 2022

Glickenhaus debuteerde dit jaar met twee 007 LMH’s in de vernieuwde Hypercar-klasse van het FIA World Endurance Championship. Door enige vertraging tijdens de ontwikkeling van de auto stond het Amerikaanse merk niet bij alle races aan de start. Oprichter Jim Glickenhaus liet eerder dit jaar al weten dat dat ook voor 2022 het plan was. Zo toonde het team weinig interesse om deel te nemen aan de races in Fuji en Bahrein, maar het wil volgend jaar wel aan de start verschijnen van de overige vier races, inclusief de 24 uur van Le Mans.

De uitspraken van Glickenhaus vielen niet helemaal in goede aarde bij WEC-baas Frederic Lequien. Die liet weten dat het Amerikaanse team niet zomaar kon kiezen aan welke races het wel of niet wil deelnemen en vereiste dan ook een inschrijving van tenminste één auto voor het volledige WEC-seizoen van 2022. Die boodschap is aangekomen bij het team, dat inmiddels heeft bevestigd dat het volgend jaar met één auto aan alle zes de races zal deelnemen.

Twee auto's voor Le Mans

Naast de vaste inschrijving voor het volledige seizoen, is Glickenhaus wel nog van plan om net als dit jaar bij een aantal races met twee auto’s aan de start te verschijnen. “We zullen het seizoen met één auto starten op Sebring en Spa”, bevestigde teameigenaar Jim Glickenhaus aan Motorsport.com. “Op Le Mans gaan we met twee auto’s rijden. Daarna zullen we wel zien met hoeveel auto’s we gaan racen.”

“We zijn van plan om na Le Mans de rest van het seizoen af te maken, maar dan wil ik wel een eerlijke Balance of Performance. Ik heb echter goede hoop dat we die zullen krijgen. Maar als je me vraagt: ‘Wat zijn je intenties, Jim?’ Dan zou ik zeggen dat we in ieder geval nog vijf jaar willen racen in het WEC.”

Glickenhaus heeft nog niet bekendgemaakt met welke coureurs het in 2022 gaat deelnemen aan het nieuwe seizoen. Olivier Pla is ieder geval wel al bevestigd voor de seizoensopener in Sebring halverwege maart. Pipo Derani Is eveneens al zeker van deelname aan de 24 uur van Le Mans met het Amerikaanse merk. Glickenhaus verwacht dat ook de rest van de line-up grotendeels ongewijzigd zal blijven.

Glickenhaus is al de tweede Amerikaanse fabrikant die zich met één auto heeft gecommitteerd aan het WEC-seizoen van 2022. Vorige week maakte Corvette bekend dat het volgend jaar aan zowel het WEC- als het IMSA-kampioenschap gaat deelnemen.