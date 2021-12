Racing Team Nederland kiest in 2022 voor Amerikaans avontuur

Racing Team Nederland pakte dit jaar in het FIA World Endurance Championship de titel in de Pro/Am-divisie van de LMP2-klasse. Volgend jaar zal het team opnieuw gaan racen met de LMP2-bolide van Oreca, maar dan op het Amerikaanse vasteland. De renstal kiest namelijk voor een nieuw avontuur in de IMSA Michelin Endurance Cup.

Met de keuze voor de Endurance Cup zal Racing Team Nederland in 2022 gaan deelnemen aan de langeafstandsraces van het prestigieuze IMSA-kampioenschap. Daar behoren naast de 24 uur van Daytona en de 12 uur van Sebring, ook de 6 uur van Watkins Glen en de 10-uursrace op Road Atlanta (Petit Le Mans) toe. Teameigenaar Frits van Eerd en voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde klimmen opnieuw achter het stuur van de knalgele Oreca. Zij krijgen komend jaar bij alle races versterking van het Amerikaanse talent Dylan Murry, die daarmee in feite de plek inneemt van Job van Uitert. Voor de 24 uur van Daytona, de eerste race van het nieuwe seizoen, heeft het team Rinus van Kalmthout gestrikt als vierde rijder. De Nederlandse IndyCar-coureur zal daarmee voor het eerst instappen bij het team van Van Eerd, die met supermarktketen Jumbo ook als sponsor al nauwe banden had met VeeKay.

'Droom die uitkomt'

“Omdat we in 2021 de wereldtitel hebben gewonnen, is de timing van deze nieuwe uitdaging perfect”, licht Van Eerd de keuze voor het Amerikaanse avontuur toe. “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik na onze deelname aan het EK [in 2017] en het WK [sinds 2018] graag met Racing Team Nederland ook in Amerika wilde racen. Ik heb in Amerika gestudeerd en in die tijd al IMSA-races bezocht. Dat we nu de vier grootste IMSA-races gaan doen, is voor mij dus echt een droom die uitkomt. Begin 2021 hebben we als test de 24 uur van Daytona gedaan. Dat was een fantastische ervaring en ik ben enorm blij dat het nu een vervolg krijgt.”

Over de samenwerking met VeeKay vertelt Van Eerd: “Sinds hij vijf jaar geleden als 16-jarig talent naar Amerika vertrok, ben ik betrokken bij de loopbaan van Rinus. Dat we nu sámen in Daytona gaan racen, is natuurlijk een prachtige kroon op die samenwerking.” Van Kalmthout zelf vult aan: “Ik vind het te gek dat ik kans krijg om met Racing Team Nederland de 24 uur van Daytona te doen. Het is altijd mijn droom geweest om samen te racen met Frits, mijn trouwe sponsor. Dat die droom nu uitkomt, is geweldig”, aldus de coureur uit Hoofddorp, die volgend jaar na de 24 uur van Daytona begint aan zijn derde seizoen in de IndyCar Series.

Frits van Eerd, Rinus van Kalmthout, Dylan Murry, Giedo van der Garde, Racing Team Nederland Photo by: Racing Team Nederland

“Na het winnen van de wereldtitel is dit een geweldig vervolg”, blikt Giedo van der Garde vooruit. “Racen in Amerika is altijd een belevenis en sinds ons debuut in de 24 uur van Daytona zijn we alleen maar enthousiaster geworden. Ik kijk dan ook enorm uit naar het komende seizoen!”

Murry maakt line-up compleet

De line-up wordt compleet gemaakt door Dylan Murry, een 20-jarig talent die als zilveren rijder het plekje van Van Uitert overneemt. De Amerikaan debuteert dit jaar in de LMP2-klasse, nadat hij vorig jaar uitkwam in de LMP3’s. “Elk team in de Endurance Cup moet bestaan uit minstens één rijder met een zogeheten Silver-ranking. Daarom moesten we op zoek naar een vervanger van Job die immers een Gold-ranking heeft”, licht Van Eerd toe. “We racen in Amerika en dus wilde ik graag als Silver-coureur een Amerikaans talent in het team. Dylan is snel en kent bovendien alle circuits waarop we dit jaar gaan rijden. Ook wil ik Job graag nogmaals bedanken voor zijn geweldige prestaties met ons in het WK, die ons geholpen hebben de wereldtitel te winnen.”

Het IMSA-seizoen gaat op zaterdag 29 januari van start met de 60ste editie van de 24 uur van Daytona.

Racing Team Nederland Oreca 07 Photo by: Racing Team Nederland