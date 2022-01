Prema trekt Kubica en Deletraz aan voor WEC-debuut in 2022

Vorig jaar kondigde Prema Racing aan dat het zijn activiteiten uitbreidt naar het World Endurance Championship. Woensdag maakte het team bekend welke rijders zijn aangetrokken voor het debuut in de LMP2-klasse, waarin één Oreca 07-Gibson wordt ingezet. De grootste naam is voormalig Formule 1-coureur Robert Kubica, die afgelopen seizoen met Team WRT kampioen werd in de ELMS. Hij krijgt bij Prema gezelschap van Louis Deletraz, met wie hij vorig jaar bij WRT al samenwerkte, en endurance-nieuwkomer Lorenzo Colombo, die afgelopen jaar nog in de Formule 3 actief was.

Voor Kubica is de overstap naar Prema een terugkeer op het oude nest, nadat hij in 2003 voor de renstal uitkwam in de Formule 3 Euroseries. “Het is een nieuwe uitdaging voor het team en voor mij, want ik heb vorig jaar slechts aan drie WEC-races meegedaan. Ik kijk ernaar uit om met Louis – die ik ken van vorig jaar in de ELMS en Le Mans – en Lorenzo samen te werken”, zei Kubica. “Dit is een uitdaging die veel werk en toewijding vereist. Hopelijk kunnen we het seizoen sterk en zonder grote problemen aanvangen. We hebben veel om ons op te richten en ik kan niet wachten om aan het seizoen te beginnen.”

Kubica neemt trouwe sponsor Orlen mee naar Prema, dat dit seizoen onder de naam Prema Orlen Team gaat deelnemen aan het WEC. Hoewel het team van Rene Rosin nieuw is in de klasse, heeft men inmiddels een enorme staat van dienst opgebouwd in de single-seaters. Zo leverde Prema zes keer de kampioen van het EK Formule 3, drie keer de kampioen van de Formule 3 Euroseries, de FIA Formule 3 en de FIA Formule 2, een kampioen in de GP2 Series en werden er talloze titels in andere klassen gewonnen. Van de huidige Formule 1-coureurs reden Esteban Ocon, Nicholas Latifi, Lance Stroll, Mick Schumacher, Guanyu Zhou, Pierre Gasly en Charles Leclerc voor Prema, evenals reserverijders Antonio Giovinazzi en Oscar Piastri.