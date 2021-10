Penske met LMP2-team in WEC ter voorbereiding op LMDh-avontuur Porsche

De iconische samenwerking tussen Team Penske en Porsche wordt in 2023 nieuw leven ingeblazen, wanneer het Amerikaanse team in het FIA World Endurance Championship en het Amerikaanse IMSA-kampioenschap gaat racen met het gloednieuwe LMDh-prototype van het Duitse merk. Ter voorbereiding op het nieuwe project zal de Amerikaanse renstal volgend jaar echter al met een eigen LMP2-bolide van ORECA gaan deelnemen aan het WEC.

Penske in 2022 al terug op Le Mans

Het gerucht dat de Amerikaanse grootmacht volgend jaar al terugkeert naar Le Mans, zingt al een tijdje rond. Eerder werd al bekend dat de formatie van Roger Penske een eigen LMP2-bolide van ORECA had aangeschaft, die eerder deze week tijdens een privétest gespot werd op het Grand Prix-circuit van Indianapolis. Tegenover het Amerikaanse RACER heeft de teameigenaar bevestigd dat hij van plan is om de auto volgend jaar al in te zetten in de LMP2-klasse van het FIA World Endurance Championship.

“Met de ambitie die we hebben met Porsche voor 2023 en de jaren erna, kun je gewoon niet zomaar komen opdraven en direct klaar zijn om deel te nemen”, vertelde Penske aan de Amerikaanse website. “Dus we hebben een LMP2-auto gekocht en verwachten hem volgend jaar als trainingsproject voor ’23 deel te laten nemen aan een paar races en de 24 uur van Le Mans.”

Trainingsproject

Penske zal vanaf 2023 met twee fabrieksondersteunde LMDh-bolides van Porsche gaan deelnemen aan het IMSA WeatherTech SportsCar Championship en het WEC. Aan het begin van deze eeuw won de combinatie al meerdere titels in de toenmalige American Le Mans Series. Vervolgens won Penske samen met Acura ook in 2019 en in 2020 de titel in het Amerikaanse kampioenschap. Een deel van het team dat verantwoordelijk was voor de DPi-bolides van Acura wordt nu ook op het LMP2-project gezet.

“We voerden een shakedown uit met een paar coureurs waarvan we de identiteit nog even geheim houden”, vervolgt Penske. “Gewoon om een gevoel te krijgen voor de auto en het team. Dit zijn de jongens die ook aan het Acura Team Penske-programma hebben gewerkt en we wilden die mensen weer in het ritme laten komen na het IndyCar-seizoen. We hebben paar testdagen achter de rug en dat was zeker de moeite waard. We hebben er nog meer op het programma staan.”

Mogelijk neemt Team Penske volgend jaar niet het volledige WEC-seizoen voor zijn rekening, omdat het team simpelweg te druk zal zijn met het testen van de LMDh-bolide van Porsche en het opbouwen van het nieuwe hoofdkwartier in Duitsland, dat als uitvalsbasis zal fungeren voor het WEC-team. “Het is het plan om aan zoveel mogelijk races deel te nemen tot en met Le Mans in juni. Daarna, afhankelijk van de ontwikkeling van de LMDh-auto, nemen we aan het einde van het seizoen misschien nog aan een of twee races deel. We hebben meerdere opties.”

“Het is vooral zaak om de jongens weer in het ritme te laten komen en de samenstelling van de rijdersline-up rond te krijgen. We kijken er in ieder geval echt naar uit. Het is een flinke onderneming, maar we beschikken over goede, ervaren mensen. Het wordt heel erg leuk om met Porsche een doel proberen te bereiken waar we nog niet eerder in zijn geslaagd: het winnen van de 24 uur van Le Mans in de komende jaren.”