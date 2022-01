De nieuwe auto maakte zijn eerste meters op de testbaan van Porsche in Weissach, daar waar ook het hoofdkwartier van het Duitse merk staat. De Fransman Frederic Makowiecki had de eer om als eerste het prototype aan de tand te mogen voelen. De Porsche LMDh zou meerdere ronden hebben afgelegd. Sinds 2017 is Porsche niet meer actief in de racerij van de sportwagens, maar daar gaat met deze auto verandering in komen. Thomas Laudenbach, de nieuwe baas van Porsche Motorsport, liet eerder optekenen de auto voor het einde van 2022 al in gebruik te willen nemen. De nieuwe LMDh zou begin en eind december al getest worden, maar deze plannen werden uitgesteld vanwege de vertraging van bepaalde onderdelen.

Porsche-coureur Makowiecki was tevreden over het debuut van de Porsche LMDh, zo liet de Fransman weten op Twitter. "Het was een positieve start. We hebben een aantal rondjes kunnen rijden en kunnen vaststellen dat de auto werkt zoals verwacht. Dit is een goed startpunt. Mijn eerste gedachte ging naar alle mensen die maanden gewerkt hebben om de Porsche LMDh zover te krijgen. Het was een emotioneel moment om hen te mogen vertegenwoordigen."

Porsche test deze maand nog volop verder

Laudenbach omschreef de test als een "een zeer belangrijke stap in het ontwikkelingsproces van de nieuwe WEC/IMSA-deelnemer voor 2023." De nieuwe auto is gebaseerd op de volgende generatie LMP2-auto's en is ontworpen door het Canadese Multimatic Motorsport. Verdere tests met de nieuwe Porsche LMDh op de testbaan in Weissach worden in de komende tien dagen uitgevoerd. Voor het einde van januari wordt het testen nog voortgezet op een echt racecircuit. Welke baan dat wordt, is nog niet bekendgemaakt.

De ontwikkeling zal worden geleid door Felipe Nasr en Dane Cameron, die in december werden aangekondigd als Porsche-coureurs en in 2023 deel zullen uitmaken van de line-up van het fabrieksteam van Team Penske in zowel het WEC als IMSA. Het is bekend dat de plannen om een deel van de eerste tests in de Verenigde Staten uit te voeren zijn geannuleerd en dat de eerste ontwikkelingen met de nieuwe auto uitsluitend in Europa zullen plaatsvinden. Meer technische details van de auto, die zijn structuur en onderstel deelt met de LMDh van Audi, zullen waarschijnlijk bekend worden gemaakt wanneer de auto een echt circuit opgaat. De motor die de nieuwe Porsche en Audi zal aandrijven moet ook nog worden onthuld, net als de naam van de wagen.