Peugeot verricht extra endurance-testwerk voor start WEC-seizoen

Peugeot deed vorig jaar de laatste drie races van het seizoen mee in het WEC, maar slaagde er in geen van de races in om tenminste een van de wagens zonder problemen aan de finish te krijgen. Het team heeft daarom al twee Le Mans-simulaties van meer dan dertig uur gedaan en heeft voor aanvang van het WEC-seizoen in Sebring nog zo’n test op het programma staan. De eerste test vond voor kerst plaats op Paul Ricard, de tweede kort na de jaarwisseling in de Algarve. De tijd en plaats voor de derde endurance-test staan nog niet vast, al lijkt Aragon de locatie te worden.

“We hebben op dit moment gemengde gevoelens, het is niet zwart-wit”, zegt technisch directeur Olivier Jansonnie. “We hebben bevestiging gehad van sommige problemen en hebben ook nieuwe systemen geïmplementeerd die vanaf het begin meteen goed werkten.” Ondanks het extra testwerk maakt de Franse constructeur zich geen zorgen voor het Le Mans-debuut in juni. “Het zou niet logisch zijn om in december of januari al volledig klaar te zijn voor Le Mans”, voegt hij toe. “Dan zouden we niet genoeg ontwikkeld hebben, we zijn nog niet helemaal klaar.”

De 1000 Mijl van Sebring is op 17 maart de eerste afspraak van het WEC-seizoen. “We zetten de laatste stappen zodat we ons pakket voor die race kunnen vaststellen.” Het team had er ook voor kunnen kiezen om de laatste test af te werken op Sebring, maar dat is volgens Jansonnie om logistieke redenen niet de meest verstandige keuze.

Het concept van de 9X8 blijft ongewijzigd, al zullen er volgens Jansonnie wel wat zichtbare veranderingen zijn. Fabrikanten hebben gedurende de levensduur van een LMH vijf zogenoemde ‘evo jokers’ om het pakket te verbeteren. Jansonnie weigerde inzicht te geven hoeveel van die jokers Peugeot reeds verbruikt heeft.

Ontwikkeling op het gebied van betrouwbaarheid is onbeperkt. Peugeot mocht vorig jaar als nieuwkomer nog onbeperkt testen en ontwikkelen, maar die periode is nu voorbij. Het testwerk werd tot nu toe steeds uitgevoerd met een ontwikkelingswagen.

Het team kondigde Stoffel Vandoorne deze week aan als nieuwe reserverijder.