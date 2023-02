Vandoorne tekent als reserve bij Hypercar-formatie Peugeot

Stoffel Vandoorne werd afgelopen seizoen wereldkampioen in de Formule E, maar Mercedes trok zich na dat jaar terug uit de elektrische klasse. Vandoorne stapte over naar DS Penske, waar hij teamgenoot is van Jean-Eric Vergne. De Vlaming is het Formule E-seizoen niet bijster goed begonnen. In de eerste drie races haalde hij slechts één punt. DS en Peugeot horen allebei onder moederbedrijf Stellantis. De link tussen beide projecten in Formule E en WEC is daarmee snel gelegd.

Peugeot heeft Vandoorne maandag aangekondigd als reserve voor het Hypercar-project dat vorig jaar in Monza debuteerde in het WEC en in 2023 voor het eerst een volledig seizoen gaat afhaspelen met de 9X8. “Mijn programma is de perfecte mix tussen endurance, Formule E en Formule 1”, zegt Vandoorne over zijn nieuwste project. “Het is geweldig om onderdeel te zijn van de ontwikkeling van de Peugeot 9X8 Hypercar. Het is een uniek concept waardoor er weer veel over Peugeot gesproken wordt. We kunnen samen werken aan een geweldige toekomst.”

Vandoorne staat dit seizoen ook op papier als de officiële reserve van Aston Martin in de Formule 1. Daar moet hij opdraven als Fernando Alonso of Lance Stroll eventueel verhinderd zijn.

Het WEC-seizoen begint in het weekend van 17 en 18 maart in Sebring.