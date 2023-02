Van de vier merken die momenteel een LMDh-wagen gebouwd hebben, is Porsche de enige die bevestigd heeft dat het klantenteams gaat voorzien van wagens. Acura, Cadillac en BMW hebben daartoe nog niet besloten. Porsche heeft al vier exemplaren van de 963 LMDh hybrid verkocht, deze worden eind april uitgeleverd en verschijnen op z’n vroegst tijdens de WEC-race op Spa in competitie. Porsche Motorsport-voorman Thomas Laudenbach vindt het belangrijk dat LMDh-prototypes toegankelijk zijn voor privéteams.

“Toen wij besloten om een LMDh te bouwen, was het duidelijk dat we ons ook zouden richten op klantenprogramma’s. Dat hoort in het DNA van Porsche Motorsport”, zegt Laudenbach in gesprek met Motorsport.com. “We zijn op dit moment de enige, maar ik hoop dat andere constructeurs volgen. Ik heb er vertrouwen in dat een van de anderen zal volgen, het is een belangrijke parameter voor een goede langetermijnvisie van de klasse. Ik zit lang genoeg in deze sport om te weten dat fabrikanten komen en gaan, een programma voor klanten stabiliseert die veranderingen.”

Nog geen discussie bij Acura, BMW en Cadillac wikken en wegen

Projecten van grote fabrikanten zijn vaak gebaseerd op beleid dat van jaar tot jaar kan verschillen. Laudenbach schetst een scenario waarbij de fabrikant de stekker uit het project kan trekken, maar waarin het onafhankelijke teams kan blijven ondersteunen met het runnen van de programma’s. Van de drie overige fabrikanten heeft alleen Acura nog geen uitsluitsel gegeven over het runnen van klantenteams. Cadillac heeft dit in het DPi-tijdperk van het IMSA-kampioenschap wel gedaan, maar moest volgens een woordvoerder ‘verschillende factoren’ bekijken voordat het een beslissing neemt.

BMW M Motorsport staat er wel voor open en dit zou op zijn vroegst in 2024 al kunnen plaatsvinden. Directeur Andreas Roos laat desgevraagd weten: “We kunnen voor 2024 bekijken of we met klantenteams gaan werken in IMSA of het WEC, maar daar hebben we op dit moment nog niet over besloten.” Wel erkent Roos dat er belangstelling is: “We hebben best wat aanvragen ontvangen.”

Lamborghini en Alpine, die in 2024 debuteren met een LMDh, hebben de deur voor het leveren aan klantenteams opengezet.

