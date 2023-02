Het beroemde autosportteam Pescarolo kreeg in 2016 met Jocelyn Pedrono een nieuwe eigenaar na de overname van de Sora Group, die in 2009 de rechten hadden overgenomen van viervoudig Le Mans-winnaar Henri Pescarolo. Het team heeft in ieder geval één en misschien twee Peugeot Hypercars te runnen in het World Endurance Championship. Het nieuws werd bekendgemaakt middels een kort bericht op Twitter en bevestigd door een woordvoerder van Peugeot.

“Pescarolo Sport heeft ons enkele maanden geleden benaderd en het team heeft na gesprekken besloten om een WEC-programma te bouwen met een Peugeot 9X8”, laat Peugeot in een reactie weten. “We zijn erg trots dat Pescarolo Sport voor onze Hypercar gekozen heeft. Dit project is snel aan het groeien, we kiezen daarbij zorgvuldig onze partners en hebben een ervaren team samengesteld. We zullen klaar zijn om een 9X8 te leveren met de nodige technische ondersteuning als er voor 2024 een programma op poten gezet kan worden.”

Voormalig coureur Bruce Jouanny werkt samen met teameigenaar Pedrono aan het project. Hij laat aan Motorsport.com weten dat onderhandelingen met partners en sponsors reeds in een vergevorderd stadium zitten. “We zouden dit niet bekendgemaakt hebben zonder de goedkeuring van [Peugeot Sport-baas] Jean-Marc Finot”, zegt Jouanny. “We maken nu het grootste deel van het budget rond als gevolg van de gesprekken die we al anderhalf jaar voeren.”

Pescarolo Sport wil in ieder geval één Peugeot runnen in 2024, maar Jouanny erkent dat het team ambitieus is: “Het is makkelijker om één auto goed te runnen, maar we hebben grootse plannen”, stelt hij. Pescarolo zou qua technische ondersteuning in ieder geval volledig steunen op Peugeot. De uitvalsbasis zou dan ook in Satory gevestigd worden, waar Peugeot Sport haar hoofdkwartier heeft.

Pescarolo heeft een bestaande link met Peugeot. In het laatste jaar onder de Franse oud-coureur Pescarolo runde het team een Peugeot 908 HDi in de endurance-racerij voordat de Sora Group een eind maakte aan de race-activiteiten.

Peugeot keerde in 2022 terug in het World Endurance Championship, maar werkt dit jaar haar eerste volledige seizoen af. Het team is momenteel bezig met de voorbereiding. De eerste race is op 17 maart in Sebring.